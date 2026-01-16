Vanessa Nwattu deutet besonderes Verhältnis zu Joshi Josh an

Vanessa Nwattu (26) hat sich in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt nicht nur mit alten Emotionen auseinandersetzen müssen, sondern auch neue Verbindungen geknüpft. Die Reality-TV-Bekanntheit nahm gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Aleksandar Petrovic (34) an der Show teil, doch eine weitere Person sorgte für besonderes Aufsehen: Joshi Josh. Im Gespräch mit Promiflash deutete Vanessa an, dass ihr Verhältnis zu dem Reality-TV-Star eine interessante Wendung genommen hat. Besonders beflügelt sei ihre Zeit im Haus auch von Vanessa Brahimi gewesen, die sie als essenzielle Stütze bezeichnete.

Die 26-Jährige verriet weiter, dass sie und Vanessa Brahimi im Haus ein nahezu schwesterliches Verhältnis entwickelt hätten. "Ich muss sagen, dass Vanessa Brahimi und ich wirklich wie Twins da drinnen waren. Also ohne sie hätte ich das nicht überstanden", erklärte sie offen. Doch vor allem ihre Beziehung zu Joshi Josh bleibt mysteriös. "Auch mit Joshi Josh wird es eine sehr interessante Geschichte", gab sie gegenüber Promiflash zu und ließ Raum für Spekulationen. Über den genauen Charakter dieser Verbindung wollte sie jedoch nicht sprechen, zeigte sich aber amüsiert und gab lediglich preis: "Man weiß es nicht. Wir haben uns sehr gut verstanden und das hat auch gewissen Leuten nicht so gut gefallen." Dass sie mit dieser Aussage wohl auf Aleks anspielt, steht im Raum.

Vor ein paar Tagen sprach Vanessa auch in Calvin Kleinens (33) YouTube-Format "Let's Talk about Temptation, Baby" offen über ihre Zeit bei "Prominent". Auf die Frage, wie sie den Dreh erlebt habe, antwortete die Influencerin ganz direkt: "Fürchterlich." Trotz eines kurzen Lachens wurde schnell klar, dass die Erlebnisse für sie alles andere als leicht waren. Vanessa erklärte außerdem: "Bei Temptation hat man gesehen, dass ich immer sehr reserviert war. Ich habe oft gesagt: 'Ich könnte viel sagen, aber ich sage es jetzt nicht.' Bei 'Prominent getrennt' darf man sich darauf freuen, dass ich ganz viel sage und ganz viel aus der Beziehung erzähle, damit man vielleicht mal versteht, wie das alles so zustande kam."

Collage: Instagram / vanessa.nwa, RTL / Frank Fastner Collage: Vanessa Nwattu und Joshi Josh, "Prominent getrennt"-Teilnehmer 2026

RTL / Frank Beer "Are You The One"-Kandidat Joshua

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025