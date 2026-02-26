Kapitel über Vanessa: Aleks Petrovic lobt seine Ex Christina

Aleksandar Petrovic (34) sorgt mit einem neuen Einblick in sein Buchprojekt für Gesprächsstoff. In seiner Instagram-Story zeigt der Realitystar jetzt, wie er an einem frischen Kapitel seiner Biografie "Maskulin ohne Maske" schreibt – und darin eigentlich seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) thematisiert. Überraschend rückt er dabei jedoch eine andere frühere Partnerin in den Mittelpunkt: Christina Dimitriou (34). Über die Reality-Bekanntheit findet er warme Worte und bezeichnet sie als die Einzige, die ihm gegenüber "immer loyal" gewesen sei. In dem gezeigten Auszug schreibt der TV-Star, sie sei "laut", "anstrengend", habe geflucht und sei "impulsiv" gewesen – doch entscheidend sei für ihn etwas anderes gewesen: "Aber Christina war eines: loyal. Selbst als wir getrennt waren, selbst als wir uns stritten, wusste ich, dass sie mir niemals ein Messer in den Rücken rammen würde, nur um besser dazustehen."

Deutlich kritischer fällt der Ton aus, wenn er auf Vanessa zu sprechen kommt. Aleks erklärt, er habe sie "innerlich unweigerlich" mit Christina verglichen. Doch seine Ex-Verlobte sei nach der Trennung, so schreibt er, "auf einen Zug" aufgesprungen, "der gerade durch den Zeitgeist rollte". Begriffe wie Narzissmus und Toxizität seien "Währungen in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie." Weiter heißt es in dem "Maskulin ohne Maske"-Kapitel: "Wer sich als Opfer eines 'starken Mannes' inszeniert, bekommt sofortigen Zuspruch, Follower, Likes. Es ist ein Schutzmechanismus! Indem sie mich zu einem noch größeren Täter machte, musste sie sich nicht mit ihren eigenen Anteilen, ihrer Undankbarkeit, Respektlosigkeit, rebellischer Sturheit, Kritikunfähigkeit oder ihrer Beeinflussbarkeit durch Dritte auseinandersetzen. Sie neutralisiert ihre Schuld, indem sie meine basierend auf Lügen vergrößert."

Die Beziehung zwischen Aleks und Christina sorgt immer wieder für Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Erst kürzlich nahm Christina ihren Ex sogar in Schutz, nachdem er unter einem Instagram-Beitrag von ihr einen freundlichen Kommentar hinterlassen hatte und daraufhin von ihren Followern heftig kritisiert wurde. Trotz ihrer turbulenten gemeinsamen Vergangenheit scheinen die beiden ein respektvolles Verhältnis zueinander zu pflegen. Mit Vanessa hingegen war Aleks sogar verlobt gewesen, bevor die Beziehung in die Brüche ging. Die unterschiedliche Art, wie der 34-Jährige über seine Ex-Partnerinnen schreibt, dürfte beim Erscheinen seines Buches für weiteren Gesprächsstoff sorgen. In seiner Instagram-Story kündigt er an, dass nur noch wenige Kapitel bis zur Fertigstellung seiner Biografie fehlen.

Aleks Petrovic, Realitystar

Christina Dimitriou, April 2024

Vanessa Nwattu, Januar 2026