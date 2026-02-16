Im Urlaub fotografiert: Vanessa Nwattu und Brenda empört

Vanessa Nwattu (26) und Brenda Brinkmann wollten in Thailand Sonne tanken und abschalten, doch Ruhe blieb ein Fremdwort: Am Strand wurden die beiden Temptation Island VIP-Teilnehmerinnen heimlich aus der Ferne fotografiert – in männlicher Begleitung. Das unscharfe Bild kursierte mit genauen Beschreibungen zu Outfits und wer neben wem geht im Netz. In Brendas Instagram-Story machten die Freundinnen ihrem Ärger Luft und richteten sich direkt an die Urheber der Schnappschüsse. "Habt ihr kein Leben? Dürfen wir leben, dürfen wir atmen? Das ist krank", schimpften sie aufgebracht.

Für die deutschen Influencerinnen war das Maß damit voll. "Muss man alles veröffentlichen? Nicht mal wir machen das öffentlich", hieß es in Brendas Story weiter. Vanessa legte nach. "Ich checke es nicht, was wollt ihr von uns?", fragte die Datingshow-Kandidatin in die Kamera, sichtlich fassungslos über die Grenzüberschreitung. Brenda ergänzte schriftlich zu ihrem Video: "Genau deswegen sind wir aus Deutschland raus."

Ob die Fans etwa durch Vanessas jüngsten Schnappschuss besonders neugierig wurden? Ein Bild mit einem unbekannten Mann hatte jedenfalls für reichlich Wirbel gesorgt. Denn Vanessa zeigte ihren Begleiter zwar nicht komplett, aber die vertraute Nähe blieb nicht unbemerkt. Auf Kommentare oder Nachfragen der Community ging sie nicht ein. Offen blieb, ob sie damit bewusst die Spekulationen befeuern wollte oder einfach ihr neues Lebensgefühl genießt.

Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann

Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P." 2025.

Vanessa Nwattu mit einem unbekannten Mann im Thailand-Urlaub, Februar 2026