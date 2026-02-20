Eric & Edith Stehfest fast Teil von "Prominent getrennt"

Eric (36) und Edith Stehfest (30) sind derzeit bei Promis unter Palmen zu sehen – doch offenbar hätte das ehemalige Paar nach dem Palmenstrand noch einen weiteren TV-Auftritt absolvieren können. Auch Realitystar Martin Angelo (32) ist Teil der aktuellen Staffel, flog allerdings direkt aus der Show. Im Gespräch mit Ramon Wagner von "itgirlagenten" verriet Martin nun eine pikante Information über die Stehfests: "Ich hab erstmal nach gewissen Gesprächen irgendwie gar nicht so richtig geglaubt, dass die getrennt sind, weil ich erfahren habe, dass die im Anschluss bei 'Prominent getrennt' stattfinden sollten", erklärte er. Demnach vermutete Martin, dass die beiden ihre Trennungsstory bei "Promis unter Palmen" nur als strategischen Schachzug nutzten, um später bei dem Format anzutreten.

Martin äußerte außerdem Vermutungen darüber, warum die geplante Teilnahme an "Prominent getrennt" möglicherweise doch nicht geklappt habe: "Ich glaube, aufgrund von gewissen Dingen, die sie in der Öffentlichkeit ausgetragen haben, ist es dann nicht mehr zustande gekommen." Doch Eric selbst meldet sich nun gegenüber dem Portal "trash-tv-passion" zu Wort und stellt die Dinge richtig. Der Grund für die Nicht-Teilnahme an dem Format lag offenbar bei Edith: "Das war anders mit 'Prominent getrennt'. Edith hatte sich einfach nicht mehr bei der Produktion gemeldet, sonst wären wir dabei gewesen", schreibt der Schauspieler in einer Nachricht. Die Teilnahme am Format wäre demnach durchaus geplant gewesen.

Eric und Edith hatten nach Jahren gemeinsamer Beziehung ihre Trennung bekanntgegeben. Aus ihrer Ehe gehen zwei gemeinsame Kinder hervor. Eric, der durch seine Rolle in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt wurde, machte sich auch als Autor einen Namen. Neben seiner schauspielerischen Karriere ist der gebürtige Dresdner regelmäßig in Realityformaten zu sehen. Edith ist ebenfalls als Schauspielerin tätig und sammelte Erfahrungen im Reality-TV-Bereich.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening: Martin Angelo im Cinenova Kino Köln, 30.04.2025

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026