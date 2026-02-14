Hat Vanessa Nwattu einen neuen Mann an ihrer Seite?

Mit Instagram-Beiträgen aus ihrem Thailand-Urlaub heizt Vanessa Nwattu (26) die Gerüchteküche an. Eigentlich reist die Beauty gerade mit ihrer Freundin Brenda Brinkmann durch das Paradies. Nun überrascht sie aber mit einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem ganz offensichtlich ein Mann neben ihr sitzt: braun gebrannt, gut gebaut, lockiges Haar und verdächtig vertraut neben Vanessa. Sein Gesicht zeigt sie nicht und lässt das Foto auch ansonsten unkommentiert.

Zeitgleich geht auf Vanessas Feed aber auch ein neuer Post online. Zu Bildern, auf denen sie verführerisch im Bikini am Strand posiert, schreibt sie einen vielsagenden Text. "Baby, während wir jung sind, sollten wir einfach Spaß haben, wir sollten einfach tun, was wir wollen und allen sagen, dass wir uns verliebt haben - oh, dass wir das ineinander gefunden haben", lautet er. Dabei handelt es sich zwar um den Text des Songs "While We're Young" von Jhené Aiko (37) und nicht um Vanessas eigene Worte – das in Kombination mit dem verheißungsvollen Bild in ihrer Story lässt aber eine Menge Raum für Spekulationen.

Abseits des TV-Trubels ist Vanessa in ihrem Umfeld als jemand bekannt, der Nähe schätzt und sich von Partnern Rückhalt wünscht. Familie spielt für die Influencerin dabei eine besondere Rolle: Ihr Bruder stellte kürzlich heraus, wie wichtig ihr Wertschätzung und echter Rückhalt im Alltag sind – Eigenschaften, die sie strahlen lassen und Raum zum Wachsen geben. Wer Vanessa aus dem TV kennt, erlebt sie gern energiegeladen und spontan, aber auch loyal gegenüber den Menschen, die ihr wichtig sind. Dass sie jetzt im Urlaub Zweisamkeit sucht, passt zu dieser Seite: Wenn es harmoniert, zeigt sie das auch gerne – wohl auch in kleinen, gut platzierten Botschaften an ihre Community.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu mit einem unbekannten Mann im Thailand-Urlaub, Februar 2026

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit