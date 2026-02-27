"Echt schlampig": Vanessa Nwattu wehrt sich gegen Hater

Vanessa Nwattu (26) sieht sich auf Instagram mit heftiger Kritik konfrontiert. Die Realitystar teilte einen Clip, in dem sie auf einem Motorrad mit einem Mann fährt und herzhaft lacht. Eine Nutzerin kommentierte daraufhin: "Langsam kommst du echt schlampig rüber, tust so, als hätte man dir Schlimmstes angetan, und jetzt so. So verhält sich keine, die psychische Gewalt erlitten hat, sorry." Doch Vanessa ließ diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen und meldete sich mit einer klaren Stellungnahme zu Wort, in der sie sich gegen die Vorwürfe verteidigte.

In ihrer Antwort fragte die 26-Jährige: "Schlampig, weil? Weil man mich mit dem anderen, männlichen Geschlecht sieht und ich Spaß daran habe, neue Menschen kennenzulernen?" Die Influencerin erklärte, dass sie nicht verstehe, wie sie sich nach erlittener psychischer Gewalt verhalten müsse. "Muss ich mich jetzt einsperren? Soll ich mein Leben lang nicht mehr glücklich sein? Sollte die Heilung nie bei mir selbst stattfinden?", fragte sie weiter. Besonders enttäuscht zeigte sich Vanessa darüber, dass die Kritik von einer Frau kam. "Seit neuestem wird Täterschutz ja auch als Loyalität deklariert", schrieb sie.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Vanessa die aufkommenden Spekulationen rund um ihr Liebesleben selbst aufgegriffen. In einer Instagram-Fragerunde stellte die Influencerin damals klar: "Haha, nein! Man darf doch noch das andere Geschlecht rein freundschaftlich kennenlernen, auch wenn man schnell was anderes denkt." Sie betonte, dass sie nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung sei, und fügte hinzu: "Wenn mich jemand so flasht, dass es auf dem natürlichen Weg passiert, dann okay, aber ich suche nicht danach."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu mit einem unbekannten Mann im Thailand-Urlaub, Februar 2026

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar