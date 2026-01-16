Würde Vanessa Nwattu noch mal zu "Prominent getrennt" gehen?

Bei einer Premierenfeier von #CoupleChallenge hat Vanessa Nwattu (26) verraten, ob sie sich rückblickend eine erneute Teilnahme an Prominent getrennt mit ihrem Ex-Freund Aleksandar Petrovic (34) vorstellen kann. Die Reality-Darstellerin machte klar, dass die Entscheidung alles andere als einfach wäre, weil die Dreharbeiten sie stark mitgenommen haben. "Schwierig zu beantworten. Fifty-fifty, weil ich danach natürlich auch emotional wieder zu kämpfen hatte. Es geht da auch wirklich sehr schlimm ab zwischen uns. Aber ja, für den finanziellen Aspekt klar. Also, bevor ich Existenzängste habe, reiße ich halt lieber noch mal meine Wunden auf", gestand sie im Gespräch mit Promiflash. Die neue Staffel ist bereits abgedreht, wurde aber noch nicht ausgestrahlt.

Auf die Frage nach der Gage wollte die Influencerin keine konkrete Zahl nennen. Sie stellte jedoch heraus, dass ihr die Teilnahme eine wichtige Starthilfe gegeben habe: "Also die Teilnahme hat mir schon dazu verholfen, dass ich mir hier einen Neustart ermöglichen konnte. Weil ich wieder bei null angefangen habe durch die Rückwanderung – dass ich mir das überhaupt finanzieren konnte. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt", erklärte sie offen gegenüber Promiflash.

Bereits zuvor hatte Vanessa in Calvin Kleinens (33) YouTube-Format "Let's Talk about Temptation, Baby" einen Einblick in die Dreharbeiten gegeben. Auf die Frage, wie sie die Zeit bei "Prominent getrennt" empfunden habe, fand die Influencerin deutliche Worte: "Fürchterlich." Im Gespräch erklärte sie außerdem: "Bei Temptation hat man gesehen, dass ich immer sehr reserviert war. Ich habe oft gesagt: 'Ich könnte viel sagen, aber ich sage es jetzt nicht'. Bei 'Prominent getrennt' darf man sich darauf freuen, dass ich ganz viel sage und ganz viel aus der Beziehung erzähle, damit man vielleicht mal versteht, wie das alles so zustande kam." Worum es dabei konkret geht, verriet die Reality-Darstellerin aber noch nicht.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit