Rechtsstreit mit Aleks? Vanessa Nwattu zieht Schlussstrich

Vanessa Nwattu (26) zieht einen klaren Schlussstrich: In einer Instagram-Fragerunde erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie mit allem, was Aleksandar Petrovic (34) betrifft, endgültig abgeschlossen hat. Auslöser war eine Andeutung von Emmy Russ (26) in ihrer Story, in der von einem möglichen Rechtsstreit zwischen den Ex-Verlobten die Rede war. Auf Nachfrage eines Followers, ob sie davon Wind bekommen hat, stellt Vanessa nun unmissverständlich klar, dass sie mit den Gerüchten nichts mehr zu tun haben will. "Ich sage dazu jetzt einmal und endgültig etwas, weil es langsam einfach zu viel wird. Mein Name wird weiterhin öffentlich benutzt und mit Menschen in Verbindung gebracht, mit denen ich nichts mehr zu tun habe und auch ganz bewusst nichts zu tun haben will. Dass dabei alles für Aufmerksamkeit und Klicks ausgeschlachtet wird, selbst auf Kosten anderer, sagt für mich alles", betont sie.

Die ehemalige The Power-Kandidatin kritisiert, dass in einer "der schwersten Phasen" ihres Lebens bewusst gegen sie geschossen worden sei – und das, obwohl Aleks und Emmy zu diesem Zeitpunkt laut eigener Aussage längst nicht mehr exklusiv miteinander waren. "Ich habe euch immer gesagt, dass es alles PR war von beiden. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Für mich zeigt dieses Verhalten vor allem eines: fehlenden Anstand, fehlende Reife und völlige Respektlosigkeit", macht Vanessa deutlich und fügt hinzu: "Beide sind in meinen Augen peinlich und verdienen sich absolut." Ein Verfahren bestätigt die Influencerin nicht, sie spricht vielmehr von Distanz und davon, ihren Frieden zu machen. "Die Wahrheit kommt am Ende ohnehin immer ans Licht, deshalb kann ich mich zurücklehnen. [...]. Damit ist dieses Thema für mich beendet. Cheers to life!", schließt sie ab.

Bereits vor wenigen Tagen setzte Vanessa ein weiteres klares Zeichen für ihren Neuanfang: In einem Instagram-Clip verbrannte die 26-Jährige den berühmten Temptation Island VIP-Brief von Aleks. Während Vanessa die Papyrusrolle mit einem Feuerzeug anzündete, lief im Hintergrund der Song "Burn" von Ellie Goulding (39) – ein passender Soundtrack für diesen symbolischen Akt. Die Aktion fand bei ihr zu Hause statt. Familie und Freunde unterstützten sie dabei, alte Andenken und Erinnerungsstücke an die vergangene Beziehung auszusortieren. Auch ihr Bruder Dream zeigte in seiner eigenen Instagram-Story, wie konsequent seine Schwester aufräumte. Lachend berichtete er, dass Vanessa gerade Fotos löschte und gemeinsame Gegenstände ausmistete. Die Szenen gewährten Fans einen sehr privaten Blick darauf, wie sie nicht nur öffentlich, sondern auch im engsten Kreis endgültig mit ihrer Vergangenheit abschloss.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026