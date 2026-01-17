Für seine Mama: Sänger Ben Zucker zieht zurück nach Berlin

Ben Zucker (42) hat seine Koffer gepackt und ist zurück in Berlin: Der Sänger lebt nun in einem großzügigen Loft in Berlin-Köpenick – nur rund 30 Minuten von seiner Mutter Christina entfernt. Zuvor hatte er fünf Jahre in einem Häuschen am Timmendorfer Strand gewohnt, jetzt zog es ihn wegen der Familie in die Heimat. "Ich bin ja eine Berliner Pflanze und habe die Stadt, meine Familie und Freunde immer sehr vermisst. Am meisten meine Mamuschki", sagte Ben zu Bild. Die Musikerstimme stellte klar, mit wem er künftig noch mehr Zeit verbringen will: "Sie war und ist meine Basis und meine wichtigste Vertrauensperson", erklärte er und betonte, wie sehr er die Nähe zu seiner Mutter schätzt.

Der Umzug fiel nicht klein aus: Fünf Siebentonner rollten an, um seinen Hausrat in die Hauptstadt zu bringen. "Früher bin ich mit nur einem Hemd, einer Kiste und einer Gitarre umgezogen", so Ben, der schmunzelnd einräumte, dass sich mit der Zeit einiges ansammelt. Berlin fühlt sich für den "Kämpferherz"-Interpreten auch im Alltag passender an. An der Ostsee war es für ihn schwer, entspannt einkaufen zu gehen oder am Strand abzuschalten, ohne sofort von Fans umringt zu sein. Das freut ihn grundsätzlich, doch in Berlin genieße er die größere Anonymität und das jüngere Umfeld. Christina zeigt sich erleichtert, ihren Sohn wieder nah zu wissen: "Ich habe mich riesig gefreut, als Ben mir sagte, dass er wieder in Berlin wohnen will", sagte sie Bild und ergänzte, dass hinter der Bühne oft Sorgen stecken, die niemand sieht.

Den Umzug zur Ostsee wagte Ben im Jahr 2020 der Liebe wegen. Der Musiker hatte dort mit seiner "damaligen Freundin Suzann auch eine geile Zeit. Aber nach der Trennung habe ich mich dort manchmal einsam gefühlt. Besonders meine Mama fehlte mir", gibt er zu verstehen. Das Vater-Mutter-Duo habe jeden Tag gefacetimed, aber jetzt freut er sich, sie einfach besuchen zu können, wann immer er möchte.

Getty Images Ben Zucker in Offenburg, November 2025

Getty Images Ben Zucker, Musiker

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker und Suzann Jetzkus