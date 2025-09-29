Ben Zucker entblößt Seele in seiner Biografie "Kämpferherz"

Der Sänger Ben Zucker (42) hat kürzlich seine Biografie mit dem Titel "Kämpferherz" veröffentlicht und nimmt seine Fans damit auf eine sehr persönliche Reise durch sein Leben mit. In dem Buch, das kürzlich in den Handel kam, spricht er offen über seine Kindheit, seinen Weg zum Erfolg, aber auch über schwierige Themen wie finanzielle Probleme und seine Alkoholsucht. Die Idee, ein solches Buch zu schreiben, kam jedoch nicht allein von ihm. Gegenüber Promiflash verriet der Künstler: "Freunde, Familie, Menschen um mich herum sagten immer mal: 'Benni, das musst du mal aufschreiben.' Anfangs hielt ich mich für zu jung, um eine Biografie zu veröffentlichen." Das hat sich jetzt allerdings verändert.

Schließlich entschied sich Ben doch für das Projekt, und ein wichtiger Unterstützer dabei war sein Schwager – der Freund seiner Schwester –, der als Ghostwriter tätig ist. Die enge Beziehung und das gegenseitige Vertrauen machten die Zusammenarbeit besonders: "Dadurch, dass wir uns so gut kennen und gegenseitig vertraut haben, war sofort die nötige Basis da", erklärte er. Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit, und Ben begann, aus seinem Leben zu erzählen. Offen und ohne Umschweife teilte er alles, was er preiszugeben bereit war. So entstanden die ehrlichen und emotionalen Einblicke, die in "Kämpferherz" zu lesen sind.

Ben Zucker, bekannt für seine markante Stimme und emotionale Hits, zeigt mit diesem Buch eine neue, verletzliche Seite von sich. Der Musiker, der in der Vergangenheit immer wieder über Höhen und Tiefen sprach, hat sich mit "Kämpferherz" einen weiteren Traum erfüllt. Dass Familie für ihn eine große Rolle spielt, zeigt sich nicht nur in der Unterstützung seines Schwagers, sondern auch im Vertrauen, das Freunde und Angehörige in ihn setzen, indem sie ihm Mut machten und ihn motivierten, diesen Schritt zu wagen. In seiner Biografie gibt Ben seinen Fans etwas, das weit über Musik hinausgeht: Halt und Ehrlichkeit.

Anzeige Anzeige

Imago Ben Zucker, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, Musiker