Schulden und Gefängnis: So überwand Ben Zucker schwere Zeit

Ben Zucker (42), der heute als erfolgreicher Sänger bekannt ist, musste in der Vergangenheit harte Zeiten durchleben. Bevor er seinen großen Durchbruch feierte, sah er sich mit schwerwiegenden finanziellen Problemen konfrontiert. Im Jahr 2010 gipfelten seine Schwierigkeiten sogar darin, dass er wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe acht Tage im Gefängnis verbringen musste. Gegenüber Promiflash offenbart der Sänger nun, wie er es trotz der Belastungen schaffte, an seinem Traum festzuhalten und nicht aufzugeben. "Ich hatte keine andere Wahl mehr. Ich konnte nicht mehr zurück. Genau dann, wenn es richtig schmerzt und richtig unangenehm wird, dann musst du loslegen", erklärt er entschlossen.

Neben den finanziellen Schwierigkeiten setzte Ben vor allem die Angst, zu scheitern, stark zu. Immer wieder habe er befürchtet, seinen größten Traum, die Musik, aufgeben zu müssen. Dennoch habe er niemals die Zuversicht verloren: "Ich habe es irgendwie geschafft, mir die Zuversicht zu bewahren und mir gesagt: 'Ich mache einfach das, was ich fühle, das, was ich bin.'" Diese anhaltende Entschlossenheit half ihm, auch den schwersten Hindernissen die Stirn zu bieten. Laut eigener Aussage war es genau diese Haltung, die ihm letztlich den Weg zum Erfolg geebnet hat.

Heute gilt Ben Zucker als einer der erfolgreichsten Sänger im deutschsprachigen Raum, doch sein Lebensweg ist von Höhen und Tiefen geprägt. Vor drei Wochen sprach der Sänger zum ersten Mal ganz offen über seine Alkoholkrankheit. Im Interview mit Bild und in seiner Autobiografie "Kämpferherz" schilderte er, wie die Pandemie für ihn zum Negativwendepunkt wurde. "Ich habe mir jeden Tag Pizza nach Hause bestellt und parallel dazu Wodka getrunken. Ich hielt ständig einen Pegel", gestand der Musiker. Die Isolation und der Druck seines Berufs ließen ihn immer öfter zur Flasche greifen. Mithilfe eines Entzugs hat er sich einen gesünderen Umgang mit Alkohol erarbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, Musiker