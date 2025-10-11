Wahnsinn: Dank Florian Silbereisen hat Ben Zucker abgenommen

Florian Silbereisen (44) und Ben Zucker (42) haben eine außergewöhnliche Freundschaftserfahrung gemacht: Die beiden Schlagerstars zogen gemeinsam eine zweiwöchige Heilfastenkur durch, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Wie Florian nun im RTL-Interview verriet, begann alles mit einem Anruf von Ben. "Flo, ich muss meine Plautze wegkriegen, ich will unbedingt abnehmen", habe Ben gesagt. Florian, bekannt dafür, hin und wieder selbst zu fasten, zögerte keine Sekunde und bot sofort seine Unterstützung an. Die Herausforderung war gesetzt: Zwei Wochen lebten beide zusammen in einem Doppelzimmer – inklusive geteilter Toilette.

Die Kur bestand aus einem strikten Plan aus Wasser, Tee, klarer Brühe und Bittersalz. Florian erklärte lachend, dass die gemeinsamen Besuche der Toilette bei solch einer Maßnahme zum Alltag gehören. Die enge Situation brachte sie einander jedoch noch näher, wie der Moderator betonte. "Wenn man das zusammen aushält, wenn man da lebend wieder rauskommt und sich immer noch mag, dann kann man von Freundschaft sprechen", reflektierte er. Die Fans der beiden Stars zeigen sich begeistert von diesem Einsatz für die Freundschaft. Unter dem Instagram-Clip von RTL häufen sich Kommentare wie "Toller Freund" und "Das ist Freundschaft".

Schon lange zählen Florian und Ben zu den großen Namen der Schlagerszene, doch ihr zwischenmenschliches Verhältnis geht weit über kollegiale Zusammenarbeit hinaus. Florian, der als Moderator und Sänger stets für gute Laune sorgt, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm die Menschen in seinem Leben sind. Ben, der vor kurzem offen über persönliche Herausforderungen sprach, kann sich sicher glücklich schätzen, auf einen Freund wie Florian zählen zu können – gerade in schwierigen Zeiten. Die gemeinsame Fastenaktion scheint beide nicht nur körperlich, sondern auch emotional gestärkt zu haben.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Florian Silbereisen und Ben Zucker

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagerstar

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker, Juli 2022