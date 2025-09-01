Nino de Angelo kritisiert Ben Zuckers Umgang mit Alkohol

Ben Zucker (42) hat kürzlich gestanden, dass er an einer Alkoholsucht leidet und bereits eine Therapie in einer Entzugsklinik absolviert hat. Der "Was für eine geile Zeit"-Interpret, der Millionen Schlagerfans begeistert, erklärte jedoch, dass er trotz seiner Suchterkrankung auf Alkohol nicht vollständig verzichten möchte. Vor allem Wodka gehört offenbar weiterhin zu seinem Leben. Diese Entscheidung sorgt nun für Kritik vonseiten seines Musikerkollegen Nino de Angelo (61), der ebenfalls jahrelang gegen eine Alkoholabhängigkeit kämpfte.

Nino, bekannt für seinen Hit "Jenseits von Eden", äußerte in einem Interview mit der Bild, dass er Bens Herangehensweise für fatal halte. "Man muss ganz die Finger vom Alkohol lassen, wenn man weiß, dass man ihn nicht im Griff hat", warnte der erfahrene Sänger. Er selbst habe in der Vergangenheit ähnliche Strategien ausprobiert, sei damit aber immer wieder gescheitert. Mittlerweile verzichtet Nino eigenen Angaben zufolge komplett auf Alkohol – eine Entscheidung, die ihm viele schwierige Erfahrungen erspart hätte, wäre er früher zu diesem Schluss gekommen.

Ben hat in den letzten Jahren einen tiefen Einblick in die Herausforderungen seines Privatlebens gewährt. Nachdem er sich mit seiner tiefen Stimme und emotionalen Schlagern einen festen Platz in der Musikwelt erarbeitet hatte, deckte die Pandemie Schwächen und Probleme auf, die der Sänger lange Zeit verdrängt hatte. Vom gesellschaftlichen Rückzug während dieser Zeit gezeichnet, griff er vermehrt zum Alkohol. Auch bei Nino führte der Kampf gegen den Alkohol zu zahlreichen Rückschlägen. Mit seiner neuen Entschlossenheit setzt der Sänger jedoch ein klares Zeichen dafür, dass ein Leben jenseits der Sucht möglich ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nino de Angelo kritisiert Alkoholumgang von Ben Zucker

Getty Images Ben Zucker, April 2023

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, 2025