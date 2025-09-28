Musikkarriere: Ben Zucker wollte nie etwas anderes machen

Ben Zucker (42) hat seine Autobiografie "Kämpferherz" veröffentlicht und gewährt darin seinen Fans tiefere Einblicke in seinen Lebensweg. Schon als Kind wusste der Sänger, dass ihn nichts anderes als die Musik erfüllen würde. Im Alter von zehn Jahren erlebte er einen entscheidenden Moment, der seinen Lebensweg beeinflusste: Während er einen Live-Auftritt von Michael Jackson im Fernsehen sah, fasste er den Entschluss, Musiker zu werden. "Es gab keinen Plan B. Plan B war aber, dass Plan A funktioniert", verrät Ben im Promiflash-Interview, wie fest entschlossen er war.

Natürlich war der Weg zu seinem Erfolg nicht frei von Herausforderungen. Als junger Künstler musste Ben durch schwere Phasen gehen, um an seinem Traum festzuhalten. Im Gespräch mit Promiflash schildert er besonders einen Moment, der ihm das Gewicht seiner Entscheidungen vor Augen führte: die Geburt seiner Tochter. "Die konnte ich nicht mit Luft und Liebe ernähren", gibt er ehrlich zu. Zwar zog er kurz in Erwägung, eine Pause von der Musik einzulegen oder sich zurückzunehmen, entschied sich aber dagegen. Stattdessen hielt er an seiner Leidenschaft fest, arbeitete noch härter und blieb seinem Plan treu.

Heute steht der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat, der mit seiner unverwechselbaren Stimme die Schlagerwelt prägt, sinnbildlich für Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit. Seine Biografie zeigt nicht nur die Höhen und Tiefen seines Lebens, sondern lässt den Leser auch an den emotionalen Momenten teilhaben. Besonders die Liebe zur Musik und die Verantwortung gegenüber seiner Familie sind wiederkehrende Themen. Ben, der einer breiteren Öffentlichkeit 2017 mit seinem Hit "Na und?!" bekannt wurde, ist mittlerweile eine feste Größe in der Musikwelt und hält weiterhin unbeirrbar an seinem Traum fest.

Ben Zucker, Sänger

Ben Zucker, April 2023

Ben Zucker, deutscher Sänger