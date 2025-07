Endlich ist es offiziell: Ben Zucker ist wieder verliebt

Ben Zucker (41) äußert sich zum ersten Mal zu seiner neuen Liebe. Seit Anfang des Jahres war der Schlagersänger wieder Single. Es gab bereits Gerüchte um eine neue Beziehung – und die macht er jetzt offiziell. Auf dem Event "Schlagerliner" erzählt Ben gegenüber der Zeitschrift Neue Woche: "Es geht mir sehr gut. Mein Liebesleben ist momentan entspannt. Glücklich vergeben." Die Identität seiner Partnerin möchte der Musiker lieber für sich behalten. Sein Liebesleben gehöre nicht in die Öffentlichkeit. "Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn meine Partnerin nicht mehr so sehr in die Öffentlichkeit gezerrt wird", ist er überzeugt.

Bereits im Januar vermuteten Fans, dass der "Was für eine geile Zeit"-Interpret wieder in festen Händen ist. Wie Bild berichtete, wurde er zusammen mit seiner neuen Liebe bei einem Urlaub in Mombasa im Osten Afrikas erwischt. Angeblich handelte es sich bei seiner Begleitung um die Sängerin Jenice. Das wurde aber nie offiziell bestätigt. Im Staat Kenia trat Ben im Rahmen des Charity-Events "Stars unter Afrikas Sternen" auf. Abseits der Bühne sollen er und die geheimnisvolle Frau nicht nur Hand in Hand am Strand gesehen worden sein – die beiden wurden wohl auch bei einem innigen Kuss erwischt.

Zum ungefähr selben Zeitpunkt soll Ben sich von seiner langjährigen Partnerin Suzann Jetzkus getrennt haben. Die beiden waren seit 2020 ein Paar und verlobten sich sogar, allerdings gab es zwischen 2021 und 2023 eine zweijährige Pause. Nun beendeten sie ihre Beziehung offenbar ganz. Nach so langer Zeit wieder ins Datingleben zurückzufinden, war für den 41-Jährigen sicher nicht ganz einfach. Was für ihn aber gar nicht infrage kam, waren Dating-Apps. "Ich habe da aber keinen Vorteil, weil man mich kennt. Im Gegenteil! Weil viele denken, dass ich das nicht wirklich bin, der sich dort zeigt", erklärte er gegenüber Bild.

Getty Images Ben Zucker, Musiker

Getty Images Ben Zucker, April 2023

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker und Suzann Jetzkus

