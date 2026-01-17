Schicksalsschlag: Darum heiratete Patricia Aulitzky damals

Patricia Aulitzky (46) macht in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" am Sonntag überraschend persönlich, was viele Jahre privat blieb: Die Schauspielerin erzählt von den dramatischen Stunden nach der Geburt ihres Sohnes und warum sie schließlich geheiratet hat. Zwei Jahre nach dem Kennenlernen auf einer Kostüm-Party in Deutschland kam ihr Kind zur Welt, kurz darauf verunglückte ihr Partner, ein öffentlichkeitsscheuer Fotograf, schwer beim Skifahren. "Mein Mann brach sich neun Wirbel", schildert Patricia. Sie wartete mit dem Baby unten an der Piste, als der Anruf kam, er könne seine Beine nicht bewegen. "Wir verbrachten eine Nacht voller Unsicherheit, ob er querschnittsgelähmt bleiben würde. Ein Jahr lang konnte er praktisch nichts heben. Danach haben wir entschieden: 'Jetzt heiraten wir'", verrät Patricia.

In dem Gespräch blickt die Salzburgerin zudem auf ihre Laufbahn zwischen Durststrecken und Neustarts. Nach ihrem Debüt im Falco-Film "Verdammt, wir leben noch" blieb die Arbeit zwei Jahre aus. "Ich dachte, ich müsse so schlecht gewesen sein, dass ich aufhören sollte", sinniert Patricia. Heute ist sie gleich doppelt als TV-Kommissarin gefragt: Nach dem Auftakt bei "Die Toten von Salzburg" ermittelt sie im Februar in "Tod in Tirol" als Lisa Kuen und erzählt, sie habe für den Dreh extra Boxtraining absolviert. Die eisigen Szenen im Schnee überstand sie nur mit Heizkissen in den Handschuhen und mehreren Lagen Kleidung.

Als ihr Sohn Maximilian Ende 2018 zur Welt kam, überraschte Patricia ihre Fans gleich doppelt. Nicht nur von der Schwangerschaft erfuhr damals außerhalb der Familie kaum jemand, auch die Geburt hielt die Schauspielerin lange geheim. Im Interview mit Bunte verriet sie damals: "Ich hab' nie gedacht, ich muss unbedingt heiraten und will vier Kinder. Jetzt bin ich verheiratet und hab ein Kind und find's ein wahnsinniges Wunder und ein irrsinniges Glück, das erleben zu können." Auch über die Herausforderungen als arbeitende Mutter sprach Patricia offen. Ihre neue Rolle im echten Leben hielt sie nicht davon ab, weiter vor der Kamera zu stehen.

Getty Images Patricia Aulitzky, Schauspielerin

Getty Images Patricia Aulitzky, Schauspielerin

Getty Images Patricia Aulitzky, Romy Awards 2022