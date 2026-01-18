Europäischer Filmpreis: Juliette Binoche strahlt in Berlin

Juliette Binoche (61) hat beim 38. Europäischen Filmpreis in Berlin nun einen strahlenden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien im Haus der Kulturen der Welt in einem atemberaubenden schwarzen Abendkleid. Während Kolleginnen und Kollegen über den roten Teppich eilten, blieb der Blick vieler Gäste und Fotografen auf Juliette hängen, die mit ruhiger Ausstrahlung und eleganter Haltung über den Teppich schritt. Zu dem Kleid mit langen Ärmeln und sanften Raffungen an der Taille kombinierte sie laut Hello! dezente Diamantohrringe, eine filigrane Statement-Halskette sowie natürliches Make-up.

Mit ihrer beeindruckenden Karriere, die mehr als vier Jahrzehnte umfasst, zählt Juliette zu den Größen des internationalen Kinos. Bereits in den 1980er-Jahren wurde sie mit Filmen wie "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" weltweit bekannt, bevor sie mit preisgekrönten Rollen in "Der englische Patient" und "Chocolat" große Erfolge feierte. Dabei hat sie laut Hello! stets ihre künstlerische Integrität bewahrt und bevorzugt anspruchsvolle, tiefgründige Rollen gegenüber seichten Hollywood-Produktionen – ein Erfolgsrezept, das ihr Auszeichnungen bei Filmfestivals in Cannes, Berlin und Venedig sowie einen Oscar einbrachte.

Neben ihrem beeindruckenden beruflichen Werdegang bleibt die Schauspielerin privat eher zurückhaltend. Als zweifache Mutter betont sie die Bedeutung von Balance, Neugier und kreativer Aktivität, statt sich auf Alter oder äußeres Erscheinungsbild zu fixieren. Dazu sprach Juliette im April 2025 mit Hello! über das Älterwerden und gab Einblicke in ihre Lebensphilosophie: "Lebe wahrhaftig. Was du willst, was du fühlst – tu nichts, was du nicht tun willst. Sag nicht Ja zu etwas, das du nicht willst", erklärte sie als ersten Schritt für ein erfülltes Leben. "Und vertraue; vertraue dem, was du in deinem Herzen hast."

Imago Juliette Binoche bei der 38. Verleihung des Europäischen Filmpreises 2026 in Berlin

Imago Juliette Binoche bei der Verleihung des 38. Europäischen Filmpreises 2026 in Berlin

Getty Images Juliette Binoche, Schauspielerin

