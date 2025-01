Das erwartet Juliette Binoche von ihrem zukünftigen Partner

Juliette Binoche (60) weiß ganz genau, was sie will. Die französische Schauspielerin hat auch bestimmte Vorstellungen davon, wie ihr Liebesleben aussehen sollte. Im Interview mit Bunte verrät die "The English Patient"-Darstellerin eine wichtige Beziehungsregel: "Ich erwarte von meinem Partner nichts. Aber ich selbst gebe so viel, wie ich nur kann." Zudem offenbart Juliette weitere persönliche Einblicke in ihr Datingleben: "Ich bin jemand, der sich mit Haut und Haar darauf einlässt. Ich muss nicht ein Date nach dem anderen absolvieren, bevor ich jemandem vertraue."

Ihr zukünftiger Mann darf die Französin gerne verführen. Die Oscar-Gewinnerin betont: "Aber sexuelle Belästigung und Respektlosigkeit gehen einfach nicht. Leider sind wir dieses Verhalten schon gewohnt, deshalb müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, dass es nicht akzeptabel ist." Den richtigen Mann hat die "Chocolat"-Darstellerin noch nicht gefunden. Von 1999 bis 2003 war sie mit ihrem Schauspielkollegen Benoît Magimel liiert.

Die 60-Jährige hat aber nie geheiratet. "Die Ehe? Natürlich habe ich darüber mal nachgedacht. Aber dieser Mann auf dem Schimmel kam eben nie. Man nimmt, was das Leben einem bietet", erklärte Juliette vor zehn Jahren im Interview mit The Sun. Aus ihrer Beziehung mit Benoît hat die Schauspielerin eine Tochter. Aus einer früheren Beziehung bringt die zweifache Mutter einen Sohn mit. 2023 stand das Ex-Paar für das Historiendrama "Geliebte Köchin" erneut gemeinsam vor der Kamera.

Getty Images Juliette Binoche, Schauspielerin

Getty Images Juliette Binoche beim Europäischen Filmpreis 2019

