Moritz Wagner erhält Standing Ovations bei NBA-Comeback

Gänsehaut in Orlando: Moritz Wagner ist zurück! Beim 128:118 der Orlando Magic gegen die New Orleans Pelicans feiert der Center sein NBA-Comeback nach Kreuzbandriss – und das ganze Kia Center steht. Als Moritz 3:19 Minuten vor Ende des ersten Viertels zum Check-in an die Linie kommt, brandet Applaus auf, Fans erheben sich, Schilder gehen hoch, so Spox. Dann die kuriose Szene: Er betritt zu früh das Parkett, der Schiedsrichter winkt ihn zurück, 36 Sekunden später und nach einer Auszeit ist es wirklich so weit. Auf dem Feld liefert der Rückkehrer Punkte, Rebounds, Assists – und beim krachenden And-One bebt die Arena ein zweites Mal.

Die Partie endete mit einem 128:118-Sieg der Magic und war der perfekte Aufgalopp für das nächste Highlight: das NBA-Spiel in Berlin. Am Donnerstag traf Orlando auf die Memphis Grizzlies. Auch Moritz' Bruder Franz Wagner war bei der Partie dabei. Der Weltmeister fehlte seit Dezember verletzungsbedingt und konnte sein Team bislang nur von der Seitenlinie unterstützen. Die Rückkehr in Berlin war nicht nur für den Spieler, sondern auch für die Fans eine große Freude.

Für Moritz ist das NBA-Comeback mehr als nur eine Rückkehr in den Boxscore. Der Center hatte sich im Dezember 2024 das Kreuzband gerissen, eine Verletzung, die ihn nicht nur einen Großteil der NBA-Saison, sondern auch die Teilnahme an der Europameisterschaft kostete. Umso größer wirkt nun die Erleichterung, endlich wieder gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Court zu stehen.

Moritz Wagner, Basketballspieler

Moritz und Franz Wagner, NBA-Spieler

Moritz Wagner im Finale der Basketball-WM 2023

