Victoria Swarovski macht Freund Mark eine Liebeserklärung

Victoria Swarovski (32) hat sich eine ganz besondere Bühne für eine große Liebeserklärung ausgesucht. Gemeinsam mit ihrem Freund Mark Mateschitz (33) hat die Let's Dance-Moderatorin die legendäre Rallye Dakar in Saudi-Arabien gemeistert – 14 Tage lang, rund 8.000 Kilometer durch Dünen und Steinwüsten. Auf Instagram zeigt Victoria nun seltene Pärchenmomente aus der Wüste, Arm in Arm mit Mark, und nennt ihn dabei öffentlich ihre "große Liebe". Ohne ihn, so betont sie, hätte sie dieses Abenteuer nicht gewagt. "Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht", dankt Victoria ihrem Liebsten.

Wie Bild berichtet, war das Paar inkognito im Wüstensand unterwegs. Victoria startete als "Vic Flip" in einem Maverick R, Mark soll unter dem Pseudonym "Mark Mustermann" einen Toyota Hilux pilotiert haben. Spätestens mit ihrem neuen Post macht sie ihre Leistung jedoch publik. "Ich bin Dakar-Finisher", jubelt sie und spricht von einem "unglaublichen Start ins neue Jahr 2026". Es sei "das mit Abstand Härteste" gewesen, was sie bisher gemacht habe, so die 32-Jährige weiter. Zudem dankt sie ihrem Beifahrer Stefan Henken und nennt ihn einen Helden.

Victoria und der Red-Bull-Erbe halten ihr Privatleben sonst lieber unter dem Radar. Im Frühjahr 2023 machten sie ihre Beziehung offiziell: Am Ostersonntag bestätigte sie mit einem gemeinsamen Foto die Liebe, wenig später zeigten sie sich bei einem Fußballspiel erstmals öffentlich zusammen. Zuvor war Victoria rund sechs Jahre mit Unternehmer Werner Mürz verheiratet, Anfang 2023 war die Trennung bekannt geworden. Dass Victoria nun intime Momentaufnahmen aus der Wüste teilt, ist daher umso bemerkenswerter – ein kleines, seltenes Fenster in eine Beziehung, die beide sonst bewusst schützen.

Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz beim großen Preis von Österreich im Juni 2025

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien

