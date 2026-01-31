Victoria Swarovski wird den ESC 2026 in Wien moderieren

Victoria Swarovski (32) steht nun vor einer ganz besonderen Aufgabe: Sie wird in diesem Jahr den Eurovision Song Contest in ihrem Heimatland Österreich moderieren. An der Seite von Schauspieler Michael Ostrowski führt die Let's Dance-Moderatorin am 16. Mai durch die große Live-Show in der Wiener Stadthalle. Möglich wurde das Heimspiel, nachdem Sänger JJ (24) im vergangenen Jahr mit seinem Song "Wasted Love" in Basel den Sieg holte und den ESC nach Österreich zurückbrachte. Für Victoria geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung, wie sie nun gegenüber der Bild-Zeitung verrät.

Die Moderatorin kann ihre Vorfreude kaum verbergen: "Man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe schon unfassbar viele coole Sachen machen dürfen, aber der Eurovision Song Contest ist mit Abstand das Spektakulärste." Gleichzeitig hat Victoria auch Respekt vor der riesigen Bühne: "Wer kann schon von sich sagen, vor 170 Millionen Menschen moderiert zu haben?" Gegenüber Bild verriet sie außerdem, dass sie die Anfrage zunächst kaum fassen konnte. "Mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will", so Victoria. Die besondere Atmosphäre des Wettbewerbs habe sie sofort begeistert, weshalb sie sich nun besonders intensiv auf die Show vorbereiten möchte.

Schon im April starten die ersten Proben für den ESC, und auch Victoria blickt dem Event voller Spannung entgegen: "Ich gönne wirklich jedem Act jeden einzelnen Punkt. Ich bin jetzt schon gespannt auf die unterschiedlichen Performances und Songs!" Währenddessen bleibt noch abzuwarten, wer Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest vertreten wird. Derzeit kämpfen neun verschiedene Acts um das Ticket nach Wien, darunter auch DSDS-Bekanntheit Sarah Engels (33) mit ihrem Song "Fire". Victoria verspricht jetzt laut Bild: "Michael und ich werden unser Bestes geben, um der gesamten Eurovision-Song-Contest-Community eine großartige Show zu liefern."

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Imago JJ (Johannes Pietsch) beim ESC-Sieg 2025 in Basel mit der Trophäe für "Wasted Love"

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2025