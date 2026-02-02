ESC-Moderation: Victoria Swarovskis Kette gibt Rätsel auf

Großer Auftritt, kleines Detail mit viel Herz: Bei der ORF-Pressekonferenz in Wien präsentierten Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski am Donnerstag ihr gemeinsames ESC-Projekt – neun Liveshows im Mai, live aus der Wiener Stadthalle, für ein Publikum von weit über 170 Millionen Menschen. Während die Freude über die Bühne groß war, stahl ein Accessoire kurz die Show: An Victorias Hals glitzerten gleich zwei Anhänger. Einer steht für Partner Mark Mateschitz (33), der andere sorgte zunächst für Rätsel. Darauf eingraviert: "Gustl". Wer dahinter steckt, klärte die Moderatorin mit einem Lächeln schnell auf.

Im Saal ging es Schlag auf Schlag: Viele hatten mit Andi Knoll als Host gerechnet, doch ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz stellte klar: "Nein, er kommentiert", erklärte sie zu Heute. Michael nannte die neue Aufgabe in seinem ersten TV-Interview "bissl absurd", wirkte aber sichtlich beflügelt vom Teamgefühl. Victoria erzählte, dass sie und Michael sich erst 24 Stunden kennen, es sich aber "anfühlt, als würden sie sich schon ewig kennen". Zwischen Blitzlichtgewitter und Fragen zur Show rückte dann der zweite Anhänger in den Fokus: "Gustl" ist der Name ihres Dackels, dem Victoria das Schmuckstück widmete – ein liebevolles Statement, mit dem sie Partner und Vierbeiner wortwörtlich nah am Herzen trägt.

Privat und beruflich verzahnt sich für die Sängerin und Unternehmerin gerade vieles: Die Moderation des ESC in der Heimat ist ein Meilenstein, die Dynamik mit dem Schauspieler an ihrer Seite wirkt frisch und unkompliziert. Abseits der Bühne zeigt Victoria gerne, wie wichtig ihr Vertraute sind – vom langjährigen Partner bis zum vierbeinigen Familienmitglied. "Gustl" ist auf ihren Social-Media-Auftritten ein gern gesehener Begleiter, und die neue Kette passt zu ihrer Vorliebe für persönliche Statements, die sie mit Mode und Schmuck verbindet. Während die Proben für die großen ESC-Abende laufen, setzt die Moderatorin so ein leises, intimes Zeichen: Ein Blick auf die Ketten, und schon ist klar, wer ihr Rückhalt ist, wenn es im Mai in Wien ernst wird.

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bei der Pressekonferenz zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski kuschelt mit zwei Hunden.