Insider verrät: Victoria Swarovski & Mark sind so verliebt

Kitzbühel im Hahnenkamm-Fieber – und mittendrin eine geheime Liebes-Show: Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (33) tauchten am Freitagabend verspätet, aber strahlend, bei einer exklusiven Red-Bull-Party in Lebenberg auf. Eingeladen waren nur rund 70 handverlesene Gäste, das Paar hielt seinen Auftritt zunächst unter Verschluss. Doch lange blieb es nicht verborgen: Gemeinsam, dicht beieinander und sichtlich vertraut, mischten die Sängerin und der Unternehmer die illustre Runde auf. Ein Auftritt, der genau dorthin passte, wo Sport, Society und Spannung aufeinandertreffen – und der sofort für Gespräche sorgte.

Gegenüber oe24 packte ein Insider über die Stunden nach ihrer Ankunft aus. "Die beiden sind so verliebt. Sie haben die ganze Zeit geschmust", sagte die Quelle dem Portal. Zwischen Lachen, leisen Gesprächen und Umarmungen erzählten Victoria und Mark den Gästen auch von ihren Erlebnissen bei der Rallye Dakar – Anekdoten, die im sportverliebten Kitz-Biotop sofort zündeten und die ohnehin aufgeheizte Stimmung weiter anfachten. Während draußen die Streif das Wochenende dominierte, wurde drinnen über das Duo gesprochen, das die Party mit Charme und Glamour in Beschlag nahm. Am Samstag zeigte sich zudem Victorias Mutter Alexandra im Kitz Race Club – an ihrer Seite Michael Heinritzi –, posierte gut gelaunt und rundete den Familienauftritt im Skimekka ab.

Hinter dem glitzernden Moment steckt ein Duo, das längst in beiden Welten zu Hause ist: Victoria, die Kristallerbin, Sängerin und Moderatorin, pendelt souverän zwischen Showbühne und Unternehmer-Alltag. Mark, der Red-Bull-Chef, hält sich privat meist zurück, lässt bei seltenen öffentlichen Momenten aber Nähe zu – und wirkt an Victorias Seite entspannt. Wer die beiden beobachtet, sieht viel Nonchalance: kurze Blicke, ein schnelles Lächeln, ein selbstverständliches Händchenhalten im Gedränge. In Kitzbühel, wo Sport und Society jedes Jahr eng zusammenrücken, zeigt das Paar eine private Seite, die ohne große Worte auskommt – und dennoch zum Herzstück des Wochenendes wurde.

Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz beim großen Preis von Österreich im Juni 2025

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024