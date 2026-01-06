Wüsten-Rallye Dakar: Fans sorgen sich um Victoria Swarovski

Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (33) tauschen Glamour gegen Geröll: Das prominente Paar steht seit dem Start der Rallye Dakar zwei Wochen lang in der Wüste am Steuer – statt Blitzlichtgewitter warten Dünen, Staub und echte Lebensgefahr. In Saudi-Arabien jagen die beiden über Etappen, die Profis an ihre Grenzen bringen, begleitet von einem kleinen Team und großer Fan-Aufregung. "Es geht ums Überleben", sagte Victoria der offiziellen Dakar-Website und machte klar, worauf es wirklich ankommt: lernen und durchhalten. Mark tritt unter dem Pseudonym "Mark Mustermann" im Toyota Hilux der T1+-Eliteklasse an, an seiner Seite Navigator Michael Zajc. Die Statistik der Rallye, die seit 1978 mehr als 70 Todesopfer zählt, lässt die Community den Atem anhalten – doch auf den ersten Kilometern zeigen beide Mut und Konzentration.

Hinter dem Auftritt steckt viel Vorbereitung, kein spontanes Abenteuer. Bereits 2024 legten Victoria und Mark die Basis mit Trainings und kleineren Rennen, 2025 wurde es ernst: Mark sammelte laut OE24 Top-5-Resultate in Griechenland und Spanien, während Victoria mit einem erfahrenen Navigator Tempo und Navigation schärfte. Im Cockpit herrschen dabei bis zu 70°C, draußen klettern die Temperaturen tagsüber über 40°C, nachts fällt das Thermometer auf einstellige Werte. Die Strapazen sind enorm: Flüssigkeitshaushalt, Konzentration, Navigation – alles muss sitzen, wenn Sand, Felsen und Wellblechpisten die Technik und die Nerven prüfen. Für das eigens gegründete Team "Mm Rallye" heißt das: Präzision, Teamwork und Risikomanagement. "Ich gehe sehr realistisch an diese Dakar heran: Für mich geht es ums Überleben, Lernen und darum, das Erlebnis zu genießen. Wenn ich es ins Ziel schaffe, ist das bereits ein Sieg", betonte die Let's Dance-Moderatorin.

Privat sorgt das Duo seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung 2023 für Gesprächsstoff – nun zeigt es sich fernab des roten Teppichs einmal mehr als eingeschworenes Team. Victoria betont heute die Freude an Herausforderungen und Disziplin außerhalb des Rampenlichts: Mit dem Plan, den Helikopterführerschein zu machen, möchte sie ihren Horizont erweitern. Mark, Erbe des Energy-Imperiums Red Bull, unterstützt die Abenteuerlust der Kristall-Erbin. Wenn die beiden nicht im Rennoverall stecken, polarisieren sie mit Geschäften in Millionenhöhe und klaren Haltungen zu gesellschaftskritischen Themen wie Bodyshaming. So sicherte sich der Geschäftsmann ein luxuriöses Bauernhaus für rund sechs Millionen Euro, wie OE24 erfahren haben will. Und Victoria, die von 2017 bis 2023 mit dem knapp 20 Jahre älteren Bauunternehmer Werner Mürz verheiratet war, setzt sich online für ihren Wohlfühl-Körper ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Eröffnung der RB-Leipzig-Geschäftsstelle: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski, 2024