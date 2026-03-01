Grenzwertig? Victoria Swarovski reflektiert Rallye-Teilnahme

Victoria Swarovski (32) moderiert seit Freitag wieder die neue Staffel von Let's Dance bei RTL und führt durch die beliebte Tanzshow. Doch was viele vielleicht nicht wussten: Die Österreicherin hatte im Januar gemeinsam mit ihrem Partner Mark Mateschitz (33) an der Rallye Dakar teilgenommen – 14 Tage lang durch die Wüste, über 8.000 Kilometer in einem offenen Buggy. Im Interview mit Bild reflektiert die Sängerin nun über das extreme Abenteuer und gibt Einblicke in die Herausforderungen, die sie erlebt hat. "Die Rallye Dakar war mit Abstand das Anstrengendste und Herausforderndste, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe", verrät Victoria dem Blatt.

Die 32-Jährige spricht auch offen über gefährliche Momente während des Rennens. "Todesangst hatte ich nicht, aber es war teilweise schon grenzwertig. Wenn du durch die Dünen fährst und nicht weißt, wie weit und vor allem wie steil es auf der anderen Seite hinuntergeht, dann ist das mental schon sehr herausfordernd", erklärt sie. Die Moderatorin, die mit ihrem Verlobten an den Start gegangen war, kam während der Rallye mehrmals an ihre Grenzen. Sie betont: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne neue Sachen ausprobiere und ins kalte Wasser springe. Dass es so hart wird, hätte ich aber nicht gedacht." Ein Großteil der Teilnehmer schaffe es nicht einmal ins Ziel, merkte Victoria an.

Mark hatte bei der Rallye unter dem Pseudonym "Mark Mustermann" mit Navigator Michael Zajc in einem Toyota Hilux der T1+-Eliteklasse teilgenommen. Das Paar absolvierte die 8.000 Kilometer lange Strecke durch Saudi-Arabien trotz der Sorge seiner Fans erfolgreich und es darf sich nun stolz "Dakar-Finisher" nennen. "Die Rallye zu fahren, ist eine Erfahrung fürs Leben", schwärmt Victoria gegenüber der Zeitschrift. Doch damit nicht genug: Die abenteuerlustige Österreicherin hat bereits neue Pläne. "Ich habe noch viele Pläne, aktuell denke ich darüber nach, den Pilotenschein zu machen", verrät sie im Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz beim großen Preis von Österreich im Juni 2025