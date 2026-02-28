Dunkle Mähne: Victoria Swarovski verblüfft mit neuem Look

Victoria Swarovski (32) hat bei Let's Dance für einen echten Hingucker gesorgt. Am Freitag kehrte die beliebte Tanzshow mit ihrer großen Kennenlernshow zurück – und die Moderatorin präsentierte sich dabei in einem völlig neuen Look. Statt ihrer gewohnten blonden Haare trat Victoria mit einer brünetten Mähne ins Studio. Die deutlich dunkleren Haare fielen ihr in großen Wellen über die Schultern, während sie an der Seite ihres Moderationskollegen Daniel Hartwich (47) durch den Abend führte. Ihren glamourösen Auftritt komplettierte sie mit einem bodenlangen Kleid aus schwarzer Spitze, großen Ohrringen und roten Lippen.

Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein Foto ihres neuen Looks mit ihren Followern. "Neue Staffel, neue Haare, gleicher Glanz", schrieb sie zu dem Post. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und fielen überwiegend positiv aus. Bei X kommentierten Fans begeistert: "Ich musste zweimal hinschauen, aber das steht Victoria unglaublich gut", "Vicky sieht gut aus als Brünette" und "Die dunklen Haare sind der Hammer". Auch in den Kommentaren unter ihrem Social-Media-Post häuften sich die Komplimente für die Typveränderung. Hinter der überraschenden Verwandlung steckt allerdings ein Werbedeal. Victoria ist zusammen mit ihrer Mutter Alexandra das neue Gesicht einer bekannten Kosmetikmarke.

Die Spannung war in der Auftaktshow von "Let's Dance" deutlich zu spüren, denn die ersten Tänze standen ganz im Zeichen von Gruppen-Choreografien. Während Profis wie Alexandru Ionel, Malika Dzumaev und Evgeny Vinokurov einen mitreißenden Cha-Cha-Cha gemeinsam mit Betty Taube, Vanessa Borck und Nadja Benaissa hinlegten, begeisterten Ross Antony, Willi Whey und Jan Kittmann gemeinsam mit ihren Profitänzerinnen Ekaterina Leonova, Mariia Maksina und Patricija Ionel beim Wiener Walzer. Auch Sonya Kraus, Bianca Heinicke und Esther Schweins zeigten, was sie im Tango draufhaben – unterstützt von Valentin Lusin, Zsolt Sándor Cseke und Vadim Garbuzov. Für das große Finale der Kennenlernshow sorgten schließlich Anna-Carina Woitschack, Joel Mattli sowie Massimo Sinató und Kathrin Menzinger mit einem rasanten Jive.

RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, Moderatoren

