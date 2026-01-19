Carina Nagel schießt gegen #CC-Konkurrenten Hendrik & Sophie

Die aktuelle Staffel der #Couple Challenge ist zumindest online schon gestartet und sorgt bereits jetzt für ordentlich Zündstoff! Das Format, bei dem Promi-Paare verschiedene Herausforderungen meistern müssen, bringt regelmäßig die Emotionen zum Kochen. Diesmal stehen sich unter anderem Carina Nagel mit ihrer Ehefrau Chika sowie die Das Sommerhaus der Normalos-Stars Hendrik und Sophie gegenüber. In einer Instagram-Story-Fragerunde holte Carina nun zum Rundumschlag aus: "Ich muss sagen: Ich fand bei der Ausstrahlung Sophie und Hendrik mehr als unangenehm." Das Reality-TV-Gesicht ließ kein gutes Haar an ihren Konkurrenten und sorgt mit ihren drastischen Worten für mächtig Aufregung in der Reality-Szene.

Als Carina die ersten ausgestrahlten Folgen verfolgte, traute sie ihren Augen kaum. Das Paar, das am Set noch einen positiven Eindruck hinterlassen hatte, präsentierte sich den Zuschauern von einer völlig anderen Seite. "Also, das war wirklich Fremdschämen, dachte ich in mir. Ich dachte mir, was sind das für zwei Vollidioten, die da durchs Fernsehen laufen?", beschrieb sie ihre Reaktion schonungslos. Die Realität am Drehort sei eine komplett andere gewesen – dort hätten Hendrik und Sophie ein perfektes "Pokerface" aufgesetzt und seien "ultrasympathisch" aufgetreten. Carina gestand, dass sie sich nach der Fernsehausstrahlung kaum noch in die Öffentlichkeit getraut hätte, so "peinlich" fand sie das Gezeigte.

Besonders übel stieß Carina das provokante Auftreten des Paares auf. Hendrik und Sophie würden sich bewusst als Rüpel inszenieren, mit Sprüchen wie "Ich rauche und ich puste denen in die Fresse und ich will ihm auf die Fresse schlagen", so Carina. Solche Entgleisungen sorgten bei der Challenge-Teilnehmerin für blankes Entsetzen. "Sie sind auch generell von ihren O-Tönen einfach unangenehm. Ich saß vorm Fernseher, ich dachte mir: 'What the fuck'", fasste sie ihre Gefühle zusammen. Ohne spoilern zu wollen, deutete Carina außerdem an, dass in kommenden Episoden möglicherweise noch weitere explosive Szenen auf die Zuschauer warten. Bleibt abzuwarten, ob Hendrik und Sophie auf diese vernichtende Kritik reagieren werden – oder ob sie ihr umstrittenes Image einfach weiter pflegen.

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika im August 2025

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025

