Fehlende "#CoupleChallenge"-Szenen: RTL2 meldet sich zu Wort

Seit Chika Ojiudo-Ambrose ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten zur Realityshow #CoupleChallenge öffentlich gemacht und von Rassismus gesprochen hat, steht RTL2 massiv unter Druck. Der Sender reagierte auf die aufgeheizten Debatten in den sozialen Medien mit einer knappen Stellungnahme gegenüber T-Online: "Vielfalt und ein respektvolles Miteinander sind verbindliche Maßstäbe für unsere Produktionen – entsprechende Erwartungen gelten für alle Beteiligten. Die erhobenen Vorwürfe teilen wir nach unserer Bewertung nicht." Eine Erklärung dafür, warum keine der beanstandeten Szenen im Fernsehen zu sehen war und warum offenbar kein Kandidat für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen wurde, blieb der Sender schuldig.

Kritiker werfen RTL2 vor, polarisierende Kandidaten gezielt zu schützen, weil sie Einschaltquoten bringen. Das Muster sei nicht neu: Erst wenige Wochen zuvor geriet der Sender wegen seines Umgangs mit dem umstrittenen Dschungelcamp-Sieger Gil Ofarim (43) in die Schlagzeilen. "RTL nimmt ja gerne Täter in Schutz", lautet ein viel geteilter Kommentar unter dem entsprechenden Instagram-Post. Chika beschreibt mehrere Situationen, in denen sie sich tief verletzt fühlte. Ein Mitstreiter soll ihr gegenüber im alkoholisierten Zustand Aussagen gemacht haben, die sie als klar rassistisch einordnet. Auf die Konfrontation durch Chika und Carina Nagel hin soll der Beschuldigte mit dem Satz reagiert haben: "Hey, das lass' ich mir nicht nachsagen. Meine Ex ist doch schwarz." Aleksandar Petrovic (35), den viele Fans als Adressaten der Vorwürfe vermuten, wies die Anschuldigungen in einer Instagram-Fragerunde entschieden zurück. "Ich habe mich bisher nicht einmal dazu geäußert, weil das einfach erstunken und erlogen ist", erklärte er und warf dem Paar vor, lediglich Aufmerksamkeit generieren zu wollen.

Reality-TV-Bekanntheit Emmy Russ (26) ergriff ebenfalls das Wort und bestätigte die geschilderten Vorfälle in ihrer Instagram-Story. Laut ihr habe der beschuldigte Kandidat sein Verhalten auf den Alkohol geschoben – doch Emmy ließ das als Erklärung nicht gelten: "Wie man weiß: Betrunkene Menschen sagen nun eigentlich fast immer die Wahrheit – das, was sie denken." Darüber hinaus berichtete sie von einem weiteren Vorfall, bei dem sich derselbe Kandidat angeblich abfällig über Menschen mit Migrationshintergrund geäußert haben soll, die staatliche Unterstützung beziehen. Auch hier wurden keine Namen genannt, doch die Spekulationen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Chikas Botschaft nach all dem ist jedenfalls eindeutig: Sie will mit ihrem öffentlichen Auftreten anderen Mut machen, die Ähnliches erleben.

Instagram / chikaojio Chika Ojiudo-Ambrose, August 2025

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026