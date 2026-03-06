BTS veröffentlichen ersten Netflix-Trailer für ihr Comeback

BTS machen ihre Fans mit einem neuen Netflix-Trailer heiß auf ihr großes Comeback-Spektakel: Die Band hat den ersten Teaser zu "BTS The Comeback Live | ARIRANG" über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Mit dem Trailer läuten die Musiker die heiße Phase vor der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums "ARIRANG" ein, das am 20. März erscheinen soll. Nur einen Tag später, am 21. März um 12 Uhr deutscher Zeit, wollen die Musiker ihr riesiges Comeback-Event feiern. Die Show wird von Regisseur Hamish Hamilton inszeniert, der bereits die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London und mehrere Super-Bowl-Halbzeitshows betreut hat. Für die Fans rund um den Globus gibt es ein besonderes Highlight: Die komplette Performance wird weltweit live bei Netflix gestreamt, sodass Armys auf der ganzen Welt den Neustart ihrer Lieblingsband zeitgleich miterleben können.

In dem Clip stehen vor allem Emotionen im Vordergrund: Über wuchtige Jubelrufe und Fanchöre der "Army" aus früheren Konzerten legen sich die Stimmen der sieben Mitglieder, die offen über Sehnsucht und Vorfreude sprechen. Parallel enthüllen die Idole auch ein neues Poster, das ihre Silhouetten vor dem berühmten Gwanghwamun-Tor in Seoul zeigt und die Spannung auf den großen Abend weiter anheizt. Die Musiker reagieren in dem Video auf die Jubelrufe ihrer Fans mit einem einfachen, aber deutlichen Bekenntnis: "Wir vermissen euch wirklich." Dann wechselt die Kulisse zum historischen Gyeongbokgung-Palast, während RM (31) im Off erklärt: "Wir haben unseren Fans versprochen, dass wir zurückkommen." Die Bilder zeigen, wie die Anlage von Tag zu Nacht übergeht und die sieben Stars mit selbstbewusster Ausstrahlung in Szene gesetzt werden. In weiteren Ausschnitten sprechen die Sänger über Veränderungen und ihr großes Ziel: "Ich glaube, dass wir sieben diesen Weg weiter gemeinsam gehen und immer weiter nach vorne schwimmen können."

Über die großen Neuigkeiten ihrer Idole sind die Fans auf Instagram komplett aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags heißt es unter anderem: "Wir freuen uns schon so sehr darauf! Endlich wieder alle sieben zusammen auf der Bühne." Ein weiterer Bewunderer macht seine Gefühlslage wiederum mit den Worten deutlich: "Ja, wollte eh gerade heulen." Dem stimmt auch ein weiterer emotionaler Fan zu: "Wie viele Armys sind heute weinend in den Tag gestartet? Frag natürlich nur für eine Freundin. Aber endlich hat das Warten ein Ende, Leute." Insgesamt sammelte der Post in wenigen Stunden schon tausende Likes und hunderte schwärmerische Kommentare.

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS im November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Namjoon aka RM, BTS-Mitglied

Anzeige Anzeige

Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

Anzeige