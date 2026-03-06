"Bin altmodisch": Laura Wontorra verzichtet auf Dating-Apps

Laura Wontorra (37) ist derzeit als Single unterwegs und das stört die Moderatorin überhaupt nicht. Im Gegenteil: Die 37-Jährige konzentriert sich voll und ganz auf ihre Karriere. In einem Interview mit dem Magazin Gala spricht sie jetzt offen über ihr intensives Arbeitspensum und erklärt, warum sie für ihre beruflichen Ziele alles gibt. Dabei verrät die TV-Bekanntheit auch, dass Dating-Apps für sie derzeit nicht infrage kommen. "Dating-Apps schließe ich momentan für mich aus, da bin ich altmodisch", erklärt Laura.

Die Tochter von Jörg Wontorra bezeichnet sich selbst als "Workaholic" – und das mit Stolz. "'Workaholic' ist für mich kein Schimpfwort, es bedeutet ja auch: Ich kämpfe für meine Träume. Wenn ich nicht die Extra-Meile gehe, komme ich nicht an mein Ziel", erklärt sie im Interview. Im Sommer steht für sie ein großes Karriere-Highlight an: Laura wird die WM moderieren. Dass das Privatleben dabei etwas zu kurz kommt, stört die Single-Lady nicht.

Stattdessen vertraut sie auf eine höhere Macht, wenn es um die Liebe geht. Laura beschreibt sich selbst als "hoffnungslose Romantikerin" und hat eine ganz besondere Einstellung zum Thema Liebe. Sie glaubt fest daran, dass das Schicksal einen Plan für sie hat. "Ich denke, dass das Universum etwas mit mir vorhat. Es hat mich da hingebracht, wo ich jetzt bin. Und dann wird es mich auch zu meiner Liebe bringen", verrät die Moderatorin.

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Getty Images Jörg Wontorra mit Tochter Laura

Instagram / laurawontorra Moderatorin Laura Wontorra, Dezember 2025