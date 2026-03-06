Prinz Harry und Frau sollen Royal Lodge als Zuhause bekommen

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) könnten ein neues Zuhause in Großbritannien bekommen. König Charles III. (77) soll seinem jüngeren Sohn und dessen Ehefrau die Royal Lodge in Windsor anbieten wollen, wie Royal-Kolumnist Rub Shuter berichtet. Das Anwesen wurde zuvor von Prinz Andrew (66) bewohnt, der es im Zuge des Epstein-Skandals aufgegeben hatte. Seit 2020 leben Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern in Kalifornien und haben sich weitgehend von der königlichen Familie distanziert. Ein Insider erklärte gegenüber Rub: "Das wäre das ultimative Friedensangebot. Charles wünscht sich Einigkeit. Harry ein bedeutendes Anwesen in Windsor anzubieten, wäre ein starkes Signal, dass die Tür noch offen steht."

Der Plan des Königs soll darauf abzielen, die Familie wieder näher zusammenzubringen. "Es geht darum, die Familie nah beieinander zu halten - sowohl geografisch als auch emotional", hieß es laut dem Insider weiter. Allerdings gibt es auch Bedenken bezüglich des Angebots. Ein weiterer Insider warnte: "Die Außenwirkung ist heikel. Wenn Harry und Meghan in Andrews altes Haus ziehen, werden sie mit einem Anwesen in Verbindung gebracht, das zum Synonym für Skandale geworden ist. Das ist eine schwere Bürde." Ob das Paar das Angebot annehmen würde, bleibt unklar. Vor allem Meghan soll kein Interesse daran haben, nach Großbritannien und in die Nähe der Royal Family zurückzukehren.

Die Royal Lodge ist nicht das einzige Anwesen, das Charles seinem Sohn zur Verfügung stellen will. Wie die Daily Mail im Januar berichtete, habe der König Harry zudem eine Unterkunft in seinem Landsitz Highgrove House in Aussicht gestellt, wenn dieser wegen der Invictus Games 2027 nach Birmingham reist. Harry und Meghan hatten sich nach ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten in Montecito niedergelassen, wo sie mit ihren Kindern ein neues Leben abseits der britischen Öffentlichkeit aufgebaut haben.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice vor der Royal Lodge

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Andrew in der Westminster Abbey