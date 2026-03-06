Laut Insider: Kim Kardashian und Lewis gehen es langsam an

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) genießen ihre frische Romanze offenbar ganz ohne Stress. Nachdem die Reality-TV-Ikone und der Formel-1-Star zuletzt gemeinsam in Arizona gesichtet worden waren, sollen sie ihre aktuellen Terminkalender genutzt haben, "um mehr Zeit miteinander zu verbringen und sich besser kennenzulernen". Eine Quelle plaudert gegenüber dem Magazin Us Weekly aus: "Es läuft gut, und Kim genießt die Zeit mit Lewis wirklich sehr." Kim nehme sich nach einer längeren Dating-Pause wieder Raum für die Liebe – allerdings ohne das Gaspedal voll durchzutreten.

Sie habe Lewis als ersten Mann seit Langem kennengelernt, mit dem sie sich wieder ernsthaft romantisch einlässt und wolle deshalb keinen Druck aufbauen. Die beiden würden ihre Dates bewusst locker halten und einfach schauen, wohin sich das Ganze entwickelt. Kims vier Kinder aus der Ehe mit Kanye West (48) hätten den Rennfahrer bisher noch nicht getroffen, doch laut der Quelle ist die Mutter bereit, ihnen Lewis zu einem späteren Zeitpunkt vorzustellen. Besonders gut komme bei ihrem Umfeld an, wie aufmerksam der Sportler die Treffen plant, für sie sorgt und sich bemüht, ihr die gemeinsame Zeit so angenehm wie möglich zu machen.

Zwischen Kim und Lewis besteht schon länger eine Verbindung: Immer wieder wurden sie in den vergangenen Jahren gemeinsam bei hochkarätigen Events gesehen, bevor sich Anfang des Jahres die Liebesgerüchte verdichteten. Damals sorgten gemeinsame Auftritte in einem luxuriösen Country-Club in England, in einem Hotel in Paris und beim Super Bowl für Gesprächsstoff. Auch ein Trip in die Wüste von Arizona, bei dem sie beim Sonnenuntergang am Lake Powell beobachtet wurden, passte für viele Fans ins Bild einer sich langsam entwickelnden Romanze. Kim hatte im Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) erst vor Kurzem offen erzählt, wie sehr sie ihr Leben als Single-Mama strukturiert und wie wenig Zeit dadurch für Dates bleibt. Nun scheint sie ihrem Vorsatz zu folgen, sich wieder zu öffnen – Schritt für Schritt und in ihrem eigenen Tempo.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Getty Images Kim Kardashian, September 2024