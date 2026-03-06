Samira Yavuz teilt Sorgen: Ihre Mutter ist schwer gestürzt

Schockmoment für Samira Yavuz (32): Die Reality-TV-Bekanntheit schildert in ihrem Podcast "Main Character Mode", wie ein eigentlich entspanntes Telefonat mit ihrer besten Freundin plötzlich in einem Notfall endete. Mehrfach wurde die Freundin von Samiras Mutter angerufen, was der Influencerin sofort seltsam vorkam. Kurz darauf stand fest: Ihre Mama ist in ihrer Wohnung schwer im Flur gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst helfen. Samira packte auf die Schnelle ihre Sachen, ließ alles stehen und liegen und fuhr sofort zu ihrer Mutter, um sie ins Krankenhaus zu bringen, wie sie in dem Podcast berichtet.

Vor Ort bot sich Samira ein dramatischer Anblick: Ihre Mutter hatte sich mitten an der Augenbraue eine tiefe Platzwunde zugezogen, alles war voller Blut. "Dann hat die Frau erst mal mitten an der Augenbraue einen Cut, also so drei, vier Zentimeter, supertief sah das aus, hat super geblutet", erinnert sich Samira im Podcast. Die 60-Jährige war auf einem Flurteppich ausgerutscht und hatte sich dabei heftig hingestreckt, die Hüfte und die linke Hand schmerzten stark. Im Krankenhaus wurde die Platzwunde über dem Auge genäht, anschließend folgten Röntgenaufnahmen. Dabei stellte sich heraus: Die Hand ist leicht gebrochen, deutlich schlimmer aber ist der Befund an der Hüfte. Laut Samira ist das Hüftgelenk glatt durchgebrochen, ihre Mutter müsse am nächsten Morgen operiert werden. Weil die erste Klinik sie aus rechtlichen Gründen nicht operieren durfte, stand zudem ein Wechsel in ein anderes Krankenhaus an.

Für Samiras Mutter ist die Situation nicht nur körperlich, sondern auch seelisch eine große Herausforderung. "Psychisch ist das für sie so hart und schwer. Es sind halt so viele Dinge, sie hat jetzt auch einfach Angst, dass sie ab jetzt in der Zukunft nicht mehr so beweglich, nicht mehr so fit ist", beschreibt Samira die Sorgen ihrer Mama im Podcast. Besonders belastend: Die 60-Jährige wohnt in einer Wohnung im ersten Stock ohne Aufzug, der behandelnde Arzt riet jedoch ausdrücklich vom Treppensteigen ab. Samira denkt deshalb darüber nach, ihre Mutter vorübergehend in ihre eigene Wohnung mit Fahrstuhl einziehen zu lassen. Zwischen der Betreuung ihrer Kinder, der Organisation des Klinikwechsels und der anstehenden Reha ihrer Mutter müsse nun alles gut geplant werden, erklärt die zweifache Mutter – und betont, dass ihre quirlige Mama vor allem lernen müsse, Hilfe anzunehmen und sich im Heilungsprozess nicht zu schnell wieder zu überfordern.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

Imago Samira Yavuz vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten in Frankfurt am Main, 16.01.2026