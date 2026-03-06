Eiskalte Abrechnung: Diese #CC-Stars meiden Liza und Sebi

Bei #CoupleChallenge fliegen regelmäßig die Fetzen zwischen den Kandidaten. Auch Liza Waschke und Sebastian Fobe (40) sind in den bisherigen Folgen immer wieder mit einigen ihrer Mitstreiter aneinandergeraten. Jetzt haben die beiden im Promiflash-Interview ausgepackt und verraten, mit welchen Stars sie nach der Show nichts mehr zu tun haben wollen. "Dass wir mit Ariel nicht mehr zusammenkommen, ist offensichtlich. Auch mit Emmy, Carina und Chika werden wir nichts mehr zu tun haben", erklärten Liza und Sebastian.

Die Liste der Personen, mit denen das Paar nach den Dreharbeiten keinen Kontakt mehr pflegen möchte, ist damit also recht umfangreich. Einen Fehler bei sich selbst scheinen die beiden in den verschiedenen Auseinandersetzungen allerdings nicht zu sehen. Auf die Frage an Sebastian, ob es etwas gibt, das er in den bisherigen Folgen gerne anders gemacht hätte, antwortete der Realitystar deutlich: "Ich denke, ich hätte alles genauso gemacht." Die Streitigkeiten mit den anderen Teilnehmern bereut er also offenbar nicht.

Trotz der teils angespannten Stimmung unter den Kandidaten nehmen Liza und Sebastian für sich selbst vor allem Positives aus der Show mit. Besonders ihre Beziehung habe von den Herausforderungen profitiert. "Wir sind, gerade durch die vielen Exit-Challenges, aber auch durch die normalen Challenges, noch mehr zusammengewachsen", erklärte Liza im Gespräch mit Promiflash. Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin betonte zudem: "Es hat sich gezeigt, dass Absprachen reibungslos funktionieren und wir uns auch in Extremsituationen 100-prozentig aufeinander verlassen können."

Imago Sebastian Fobe und Liza Waschke bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

RTLZWEI Ariel und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge"

Instagram / liza.waschke Liza Waschke mit ihrem Freund Sebastian Fobe