Ein Mädchen: Josh Duhamel und Audra erwarten zweites Kind

Josh Duhamel (53) und seine Ehefrau Audra Mari (32) dürfen sich über süßen Nachwuchs freuen. Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte das Model jetzt eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Dabei verriet die 32-Jährige auch gleich das Geschlecht des Babys. "Ein kleines Mädchen wird unserer Geschichte hinzugefügt. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb Audra zu den Aufnahmen. Für Josh und die ehemalige Miss World America ist es das zweite gemeinsame Kind.

Auf den Bildern ist Audra in verschiedenen lässigen Outfits zu sehen, während sie liebevoll ihren Bauch streichelt. In einem weißen, aufgeknöpften Hemd und Shorts lächelte sie sanft in die Kamera, das Shirt locker über eine Schulter fallend. Auf einem weiteren Schnappschuss lehnte sie sich entspannt gegen eine Wand und trug ein bauchfreies Top und Jeans. Ihre langen Haare fielen ihr in sanften Wellen über die Schultern. Die Fotos zeigen die werdende Mutter in einer gelösten und glücklichen Stimmung.

Josh und Audra machten ihre Beziehung 2019 öffentlich und wurden in der Folgezeit immer wieder gemeinsam gesichtet. Im Januar 2022 machte der Schauspieler seiner damaligen Freundin an ihrem 28. Geburtstag einen Heiratsantrag. Das kleine Mädchen wird die Patchworkfamilie erweitern. Josh hat bereits einen zwölfjährigen Sohn namens Axl aus seiner Ehe mit Sängerin Fergie (50). Die beiden waren von 2009 bis zur Scheidung 2019 verheiratet. Mit Audra teilt der "Transformers"-Star außerdem den zweijährigen Sohn Shepherd.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Audra Mari, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Audra Mari, März 2026