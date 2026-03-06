Lisa Akkaya leidet seit Xavis Tod an schlimmen Panikattacken

Lisa Marie Akkaya (24) erlebt nach dem Tod ihres Sohnes Xavi eine unvorstellbar schwere Zeit. Der kleine Junge verstarb am 9. Februar völlig überraschend – er wurde nur viereinhalb Monate alt. Wie sehr der Tod ihres Sprösslings ihre Psyche belastet, verrät die Influencerin nun in einem Interview. "Ich habe kaum Kraft und extreme Anfälle von Panikattacken", beschreibt sie gegenüber Bild. Dann bekomme sie keine Luft, schreie und weine. Lisa führt weiter aus: "Die meiste Zeit ist es surreal. Dann kommen die klaren Momente, in denen ich realisiere, was passiert ist. Da reißt es mir den Boden unter den Füßen weg."

Seit Xavis Ableben leidet Lisa zudem unter schweren Depressionen. Trotz allem muss es weitergehen: Schließlich war Xavi ihr zweites Kind nach Sohn Emilio. Lisa und ihr Partner Furkan (25), genannt Akka, stehen vor der enormen Herausforderung, als junge Familie mit dieser Tragödie weiterzuleben. Dabei verarbeiten sie das Trauma auf unterschiedliche Art und Weise. "Akka leidet eher still, ich muss über unser Trauma reden. Wir haben psychologische Unterstützung, weil wir es ohne professionelle Hilfe nicht schaffen würden", erzählt sie.

Nach Xavis Ableben verlangten Lisa und Akka eine Obduktion. Dabei wurde schnell klar, was die Todesursache war: der plötzliche Kindstod. Das gab das Paar wenige Tage nach Xavis Tod auf Instagram bekannt. "Wir sind froh, dass er keine Schmerzen hatte und im Schlaf von uns gegangen ist", betonte das Paar damals und gab weitere Details zu Xavis Ableben bekannt.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

