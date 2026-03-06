So schön war der "Ein Hof zum Verlieben"-Dreh für die Stars

Bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben" haben die Stars der neuen Sat.1-Daily gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen geplaudert und von ihren Erfahrungen am Set berichtet. Diana Staehly (48) verkörpert in der Serie die Anwältin Laura, die einen Apfelhof am Bodensee erbt, während Carlotta Truman (26) ihre Tochter spielt und Gitta Schweighöfer die Mutter der Hauptfigur darstellt. Volker Meyer-Dabisch ist als Manager des Hofes zu sehen, der viele Geheimnisse über das Anwesen kennt. Alle vier Darsteller zeigten sich begeistert von der Zusammenarbeit und schwärmten von der besonderen Atmosphäre während der Dreharbeiten.

Für Carlotta war die Arbeit am Set besonders wertvoll, wie sie im Interview verriet. "Die Zusammenarbeit am Set war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich Schauspiel-Quereinsteigerin bin. Ich habe das nicht gelernt. Keine Ausbildung gemacht. Ich habe eigentlich Musik studiert", erklärte die Sängerin. Sie habe von den erfahrenen Schauspielerinnen am Set enorm profitiert und viel lernen können. Diana berichtete unterdessen, dass der Großteil der Serie, obwohl sie am Bodensee spielt, in Berlin-Brandenburg gedreht wurde. "Das ist natürlich erst mal ein bisschen weird, aber es gibt auch hier sehr, sehr schöne Ecken", erzählte sie und schwärmte von den besonderen Momenten, die das Team tatsächlich am Bodensee verbringen durfte. Gitta, die zum ersten Mal bei einem solchen Projekt dabei war, beschrieb das Pensum als anstrengend, betonte aber: "Wir waren eine sehr harmonische, gute Truppe, haben uns sehr unterstützt." Volker fasste seine Erfahrung kurz und knapp zusammen: "Durchgehend ganz toll."

Die neue Daily-Serie startet am 2. März 2026 bei Sat.1 und erzählt die Geschichte von Laura Albers, die durch die unerwartete Erbschaft eines Apfelhofs am Bodensee gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Tochter von Hamburg an den See zieht. Der Bodensee wird dabei zum Sehnsuchtsort für alle drei Frauen, die im Mittelpunkt der Serie stehen. Diana hatte bereits zuvor verraten, was sie an dem Projekt gereizt hat, und auch bei der Premiere wurde deutlich, wie sehr das gesamte Team von der Atmosphäre und dem harmonischen Miteinander profitiert hat. Trotz des hohen Arbeitsaufwands sei am Set viel gelacht worden, berichtete Gitta, die sich sichtlich über ihre erste Erfahrung in diesem Format freute.

Anzeige Anzeige

Sat1/ProSieben Diana Staehly in der neuen Daily "Ein Hof zum Verlieben"

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn Gitta Schweighöfer bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben"

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn Carlotta Truman bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben", 2026