So will sich Lisa Akkaya an verstorbenen Sohn Xavi erinnern

Lisa Marie Akkaya (24) hat ihren Sohn Xavi vor wenigen Wochen durch den plötzlichen Kindstod verloren – er wurde nur viereinhalb Monate alt. Nun spricht die Social-Media-Bekanntheit im Interview mit Bild darüber, wie sie die Erinnerung an ihren kleinen Jungen bewahren möchte. "Ich habe Hand- und Fußabdrücke von ihm rahmen lassen und eine Haarsträhne aufbewahrt, die ich als Schmuck verarbeiten lasse und immer bei mir tragen möchte", erzählt Lisa.

Xavi wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. Im Sarg fanden auch seine liebsten Kuscheltiere, Briefe sowie eine kleine Schneekugel Platz. Zudem gab Lisa ihrem Zweitgeborenen einen Glücksbringer mit und erzählt: "Ich trage den gleichen bei mir." Für die trauernde Mutter war es eine harte Prüfung, ihren Sohn beizusetzen – dennoch versucht sie, sich an positiven Gedanken festzuhalten. "Wir wissen, dass unser kleiner Hase von oben auf uns und seinen Bruder aufpasst", betont sie.

Seit Xavis plötzlichem Ableben vor wenigen Wochen leidet Lisa unter Panikattacken. "Ich habe kaum Kraft und extreme Anfälle von Panikattacken", schildert sie – in diesen Momenten bekomme sie kaum Luft und müsse unkontrolliert weinen und schreien. Die Content Creatorin macht kein Geheimnis daraus, wie sehr der Schicksalsschlag ihre Psyche belastet: "Die meiste Zeit ist es surreal. Dann kommen die klaren Momente, in denen ich realisiere, was passiert ist. Da reißt es mir den Boden unter den Füßen weg."

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

Instagram / akkaoriginal Gedenkstätte für Lisa und Furkan Akkayas Baby Xavi