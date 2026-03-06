Justin Herbert und Madison Beer zeigen ihre Liebe öffentlich

Lange wurde spekuliert, ob Justin Herbert (27) und Madison Beer (27) frisch verliebt sind. Nun macht der Football-Profi in seiner Instagram-Story reinen Tisch. Er postet ein paar innige Momente mit der Sängerin, sei es am Rande des Footballfeldes oder privat im Streichelzoo. Mit einem der Fotos gratuliert er Madison zu ihrem Geburtstag am 5. März: "Happy Birthday an meinen liebsten Menschen aller Zeiten. Ich liebe dich so sehr. Du hast mein Leben für immer verändert." Damit dürfte jetzt eindeutig sein, dass die beiden ein Paar sind. Damit es aber wirklich keinen Zweifel mehr gibt, hängt Justin noch ein Foto an, auf dem sie sich verliebt anlächeln und meint: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt."

Madison schien die Beziehung zu Justin schon vor einiger Zeit bestätigt zu haben – wenn auch nicht direkt. Im Podcast "Call Her Daddy" erzählte sie von ihren früheren Beziehungen und betonte, wie glücklich sie in ihrer aktuellen sei. "Und vor allem in meiner aktuellen fühle ich mich unterstützt und umsorgt auf eine Weise, dass ich zusammenbrechen kann und jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Ich finde das wichtig", erklärte die 27-Jährige. Ihr sei es wichtig, sich in einer Beziehung als Einheit, als Wir, zu fühlen. Einen Namen nannte sie zu dem Zeitpunkt aber nicht.

Um eine Beziehung zwischen Madison und Justin wurde aber schon im Oktober vergangenen Jahres spekuliert. Sie besuchte ein NFL-Spiel der Los Angeles Chargers, bei denen er Quarterback ist. Unten, am Spielfeldrand, begrüßten die beiden sich herzlich. Neben einem kurzen Gespräch soll es Berichten von TMZ zufolge sogar einen Kuss gegeben haben, bevor Justin sich wieder auf das Spiel konzentrierte. Zwar war die Beziehung zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber die Tatsache, dass Madison das Spiel besuchte, zeigte bereits ihre gegenseitige Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / justinherbert Madison Beer und Justin Herbert

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Herbert wärmt sich vor dem Spiel der Los Angeles Chargers bei den Jacksonville Jaguars im EverBank Stadium auf