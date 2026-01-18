So groß war Sophies Zigarettenvorrat bei "#Couple Challenge"

Sophie Welack und ihr Freund Hendrik Sünder sorgen in der aktuellen Staffel von #Couple Challenge für Gesprächsstoff. Bereits in der ersten Folge fällt auf, dass das Thema Rauchen für das Reality-TV-Paar eine große Rolle spielt. Jetzt enthüllte Sophie im Interview mit Promiflash, wie viele Zigaretten sie für den Dreh eingepackt hatte. Denn anders als viele Zuschauer denken, werden die Zigaretten nicht von der Produktion gestellt. "Also die Zigaretten mussten wir tatsächlich selber mitnehmen", erklärte Sophie.

Auf die Frage von Promiflash, wie viele Zigaretten man denn pro Tag bei "#Couple Challenge" überhaupt rauchen könne, nahm Sophie kein Blatt vor den Mund. "Ich hatte zweieinhalb Stangen mit für zwölf Tage. Aber für mich alleine", erklärte die Blondine im Interview. Umgerechnet bedeutete das: rund 42 Zigaretten täglich nur für sie. Dass Sophie und Hendrik damit zu den absoluten Genussrauchern der Staffel zählen, zeichnete sich bereits in den ersten Minuten der Auftaktfolge ab, in der sie immer wieder mit Glimmstängel in der Hand zu sehen waren.

Schon vor zwei Monaten hatte Sophie mit einem ganz anderen Thema für Aufsehen gesorgt. Damals verkündete die Das Sommerhaus der Normalos-Gewinnerin in ihrer Instagram-Story stolz: "Es ist Dienstag, das heißt Spritzendienstag!" und präsentierte ihre beeindruckende Gewichtsabnahme. Mit Hilfe einer Abnehmspritze hatte die Blondine innerhalb kurzer Zeit 20 Kilogramm verloren und betonte, dass sie ihre Therapie zunächst fortsetzen wolle. Ihre Blutwerte habe sie dabei regelmäßig beim Arzt kontrollieren lassen, wie sie erklärte.

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder, Oktober 2025

RTL / Markus Nass Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin