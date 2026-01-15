Ja gesagt? Diese "Love Is Blind"-Paare sind nun verheiratet

Großes Finale bei Love Is Blind: Germany – und was für eines! Nur vier Wochen nach der Verlobung stehen die Paare vor dem Altar. Doch wer wagt es tatsächlich, Ja zu sagen und den Bund der Ehe zu schließen? Josy und Gunnar scheint die richtige Antwort wenig Überzeugungskraft gekostet zu haben. Aufgeregt und nervös, aber dennoch voller Zuversicht treffen sich die Turteltauben vor dem Altar und tragen einander ihre Gelübde vor. Nachdem der vegane Berliner rührende Worte für seine Zukünftige gefunden hat, wird auch sie poetisch. "Ich liebe es, wie sehr du mich liebst, aber noch mehr liebe ich es, wie sehr ich dich liebe", spricht Josy zu ihm. Kann bei diesen Gefühlen noch von einem "Nein" vor dem Altar ausgegangen werden? Wohl kaum. Auf Bitten der Traurednerin sagen sowohl Gunnar als auch Josy liebevoll und guten Gewissens "Ja" und stehen sich nun als Ehemann und Ehefrau gegenüber. "Wir durften beide lernen, dass Liebe blind ist", fasst der 33-Jährige zusammen.

Durften auch Jessi und Konstantin lernen, dass Liebe blind ist? "Die Hochzeit mit Konsti bedeutet mir alles, wirklich alles. [...] Das Gefühl, das ich für Konsti habe, kann ich gar nicht in Worte fassen", erklärt die 32-Jährige. Während Jessi voller Zuversicht auf den bevorstehenden Moment hinfiebert, scheint Konsti von seinen Gedanken überwältigt worden zu sein. Er weiß, er möchte nur einmal heiraten und für eine Hochzeit sollte man "ja komplett überzeugt sein". Zwischen ihnen lief es von Anfang an bestens, alles verlief "bisher nur positiv" – bedeutet das nicht, dass irgendwann doch noch mal was Negatives kommen muss, fragt er sich? Konstis Gefühle für Jessi sind zum Zeitpunkt der Hochzeit auf "ihrem Höhepunkt". "Jessi ist meine Traumfrau", betont er. Aus diesem Grund entschied er sich wohl auch, noch mal wenige Wochen nach der Show-Verlobung aus freien Stücken um ihre Hand anzuhalten. Und die doppelte Verlobung hat sich gelohnt: Ganz verliebt geben sich Jessi und Konsti vor dem Altar das Jawort und stecken einander die Eheringe an. "Ich wäre der dümmste Mensch auf dieser Welt, wenn ich nicht Ja sagen würde", betonte der Eventmanager. Nach der Eheschließung wartete dann noch eine Überraschung auf die Frischvermählten: Die Höhner, samt Konstis Papa Jens Streifling, musizieren im Innenhof und singen die Hymne des 1. FC Köln – das Lied hat sowohl für Braut als auch Bräutigam eine ganz besondere Bedeutung.

Einander lieben gelernt in kurzer Zeit haben auch Andi und Yasmin. Doch letzten Endes hat das nicht für beide gereicht: Andi ist der Erste, der von der Traurednerin um ewige Liebe und ein Ja für die Ehe gebeten wird. Es folgt – sicher und mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Yasmin zieht jedoch nicht nach. Die IT-Consultant betont, dass das, was zwischen ihnen geschehen ist, "das Wertvollste und das Allerschönste" ist, sie "echte Liebe spüre", sich hingezogen und aufgefangen fühle. "Ich wünschte, ich könnte 'Ja' sagen", gibt die Motorradfahrerin ihrem Verlobten zu verstehen, aber es folgt ein "Nein". Die unzähligen "Aufs und Abs" im Laufe ihrer Kennenlernphase haben ihnen zu viel Zeit gekostet. Mit ihrer Entscheidung sorgt Yasmin für überraschte Gesichter. Neben Andi, der vor dem Altar stehengelassen wurde, ist auch seine Mama entsetzt. Sie kritisiert ihre Beinahe-Schwiegertochter scharf: Erst habe sie ihm Andi mit ihrer Rede schöne Augen gemacht und dann doch abblitzen lassen. Das werde sie Yasmin so schnell nicht verzeihen können.

Ohne Ehering am Finger endete "Love Is Blind: Germany" auch noch für vier weitere Kandidaten. Jubriel und Wandi hatten sich nach der Pod-Phase miteinander verlobt, doch diese wurde schon nach kurzer Zeit wieder aufgelöst. Nach den Dates ging es für die Paare in den ersten gemeinsamen Urlaub. Während Wandi sich auf das bessere Kennenlernen ihres ersten Partners freute, läuteten bei ihm die Alarmglocken: Die Gefühle kamen nicht auf, er spürte Wandi gegenüber nichts. Die HR-Managerin gab ihm den Ring zurück. Auch Kandidatin Loan gab ihren Verlobungsring wieder ab. Während es zwischen ihr und Jan erst kriselte, ihre Beziehung dann aber doch während des gemeinsamen Wohnens in München aufblühte, führte die Hochzeitsplanung zum Ende. Jans Angst überwiege die Zuversicht. Er war nicht bereit für den großen Schritt. Traurig, aber voller Verständnis füreinander lösten Jan und Loan die Verlobung auf.

Netflix Yasmin und Andi bei "Love Is Blind: Germany"

Netflix Gunnar und Josy, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Netflix Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Netflix Jubriel und Wandi, "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten

Netflix Jan und Loan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten

