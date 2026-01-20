Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen YNW Melly fallen

Rapper YNW Melly (26) hat in Florida kurz vor Prozessbeginn einen juristischen Etappensieg eingefahren: Die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage wegen mutmaßlicher Zeugenbeeinflussung laut TMZ fallen. Der 26-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jamell Demons heißt, war in Broward County für die Verhandlung geladen, die eigentlich mit der Juryauswahl starten sollte. Im Raum standen Vorwürfe, er habe gemeinsam mit dem Mitangeklagten Cortlen Henry und einem weiteren Insassen versucht, eine Ex-Freundin von einer Aussage abzuhalten.

Mellys Anwälte Drew Findling und Carey Haughwout jubelten nach der Entscheidung und sprachen gegenüber TMZ von einem überfälligen Schritt. "Im Namen von Jamell Demons begrüßen wir die Einstellung der angeblichen Beeinflussungs- und gangbezogenen Anklagen vor Gericht heute Morgen", erklärten sie und betonten, es sei "sofort offensichtlich" gewesen, dass keine Straftaten vorlagen. Warum die Staatsanwaltschaft kurz vor der Verhandlung zurückzog, blieb offen. Die Verteidigung kündigte an, nun alles daranzusetzen, Melly bis zur Neuverhandlung aus der Haft zu holen. Der Künstler sitzt seit Jahren im Broward County Jail und wartet auf den erneuten Prozess wegen der zwei Todesfälle, in dem ihm im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe drohen könnte.

Der "Murder On My Mind"-Rapper steht seit Langem im Fokus der Ermittler, nachdem zwei enge Freunde im Oktober 2018 ums Leben gekommen waren. 2023 endete der erste Prozess mit einem Patt der Geschworenen und einem daraus folgenden Mistrial. Seitdem hält Melly öffentlich an seiner Unschuld fest, während sein Umfeld zwischen Loyalität und Zurückhaltung pendelt. Abseits des Gerichtssaals pflegt Melly den Kontakt zu seiner Familie, die ihn nach eigenen Angaben durch die Haft begleitet und regelmäßig zu Besuch kommt.

Imago YNW Melly bei der Juryauswahl im Broward County Circuit Court in Fort Lauderdale

Getty Images YNW Melly im Februar 2019

