Das ist "A Knight of the Seven Kingdoms"-Star Peter Claffey

Peter Claffey (29), einst Rugby-Profi und heute aufstrebender Schauspieler, ist der neue Star im Game of Thrones-Universum. Der Ire spielt die Rolle des Ser Duncan der Große in der Serie "A Knight of the Seven Kingdoms", die seit dem 18. Januar 2026 bei HBO Max zu sehen ist. Als humorvolle und doch eindrucksvolle Figur soll Duncan gemeinsam mit seinem Knappen Egg, gespielt von Dexter Sol Ansell (11), die Fans von Westeros erneut in den Bann ziehen. Für Peter bedeutet die Rolle "einen Traum, der wahr geworden ist", wie er jüngst im Interview mit dem Portal Nerdist verriet, wenngleich er auch zugab, anfangs mit Selbstzweifeln gekämpft zu haben. Fans dürfen sich laut Peter auf Intrigen, Blut und dazu eine Prise Humor freuen. "Die komödiantischen Aspekte von 'A Knight of the Seven Kingdoms' fügen sich bestens in die Serie ein, besonders am Anfang. Und für alle Fans, die sich dabei unsicher fühlen – es funktioniert alles", sagte Peter im Interview. "Auch ich habe mich gefragt, ob ich diese leichteren Momente in so einer ernsten Welt rüberbringen kann", ergänzte er und zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis.

Der Weg des Mannes aus Portumna ist alles andere als typisch für einen großen Fantasy-Helden. Peter war jahrelang professioneller Rugbyspieler, stand unter anderem für Connacht Rugby im Kader und lief für Irlands U20-Nationalteam im prestigeträchtigen Six Nations-Turnier auf. Nach seinem Aus beim Verein 2019 wagte er den radikalen Neustart, ging an die renommierte Bow Street Academy in Dublin und stand 2022 im Abbey Theatre in "A Whistle in the Dark" erstmals professionell auf der Bühne. Es folgten TV-Rollen in Serien wie "Vikings: Valhalla", "Bad Sisters" und "Wreck" sowie ein Filmauftritt neben Cillian Murphy (49) in "Small Things Like These" – Erfahrungen, die ihn nun auf seine bislang größte Herausforderung als Ser Duncan vorbereitet haben. Über die große Chance, eine tragende Rolle im Westeros-Universum übernehmen zu können, ist er dankbar. "Man bekommt die Möglichkeit, so viele verschiedene Themen und Emotionen zu spielen. Es ist fast der Traum eines Schauspielers, all diese verschiedenen Sachen machen zu können", sagte er gegenüber Nerdist. Auch Serienschöpfer George R. R. Martin (77) ist überzeugt von Peter. Er schwärmte auf seinem Blog von dessen Casting und betonte vor allem die beeindruckende Statur und Präsenz des Schauspielers vor der Kamera.

Der Schauspieler, der früher in der Kabine als Spaßmacher galt, beschreibt sich selbst als bodenständigen Menschen, der seine anfänglichen Selbstzweifel nie ganz abgelegt hat. Im Gespräch mit GQ erzählte Peter, dass ihn am Set von "A Knight of the Seven Kingdoms" zeitweise ein regelrechtes Imposter-Syndrom gepackt habe und er sich fragte: "Was zum Teufel mache ich hier?" Genau diese Unsicherheit habe ihm aber geholfen, Dunk glaubwürdig zu spielen, denn auch der gutmütige Ritter zweifelt oft an sich selbst und stolpert mehr aus Herz als aus Heldentum in große Abenteuer. Wenn Peter nicht gerade mit Schwert und Rüstung in Westeros unterwegs ist, zieht es ihn immer wieder zurück auf die Bühne. Der Ire träumt davon, eines Tages im Londoner West End oder sogar am Broadway zu stehen.

Anzeige Anzeige

Imago Peter Claffey auf dem roten Teppich zur Premiere von "A Knight of the Seven Kingdoms" in Rom, 15. Januar 2026

Anzeige Anzeige

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Anzeige Anzeige

Imago Peter Claffey beim HBO Max Italia Photocall im Hotel De La Ville in Rom