Alle Infos zur neuen Serie "A Knight of the Seven Kingdoms"

Westeros ist zurück auf den Bildschirmen: Seit dem 19. Januar 2026 läuft bei HBO Max die brandneue Game of Thrones-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms". Im Mittelpunkt steht der Heckenritter Duncan der Große, gespielt von Peter Claffey (29), der mit seinem jungen Knappen Egg, verkörpert von Dexter Sol Ansell (11), zu einem großen Turnier in der Weite reist. Genau dieses Turnier in Aschfurt wird zum Zentrum der Handlung, als sich der gutmütige Ritter dort ausgerechnet mit den mächtigen Targaryens anlegt. Die Geschichte spielt rund 89 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" und richtet sich damit ganz gezielt an Fans, die noch mehr über die Vergangenheit von Westeros erfahren wollen.

Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich erscheinen und mit etwa 35 Minuten pro Episode deutlich kürzer ausfallen als die Kapitel von "Game of Thrones". Zeitlich ist die Serie zwischen House of the Dragon und "Game of Thrones" angesiedelt und basiert auf George R.R. Martins (77) Novellensammlung "Der Heckenritter von Westeros – Das Urteil der Sieben". Neben Peter Claffey und Dexter Sol Ansell sind unter anderem Finn Bennett als Prinz Aerion Targaryen, Bertie Carvel (48) als Prinz Baelor und Sam Spruell als Prinz Maekar dabei. Gedreht wird in der Region der Weite, die in der neuen Show vor allem durch das Turnier in Aschfurt und dessen bunte Mischung aus hochrangigen Lords und einfachen Rittern lebendig wird.

Im Ton unterscheidet sich "A Knight of the Seven Kingdoms" deutlich von den anderen Westeros-Serien: Statt großer Schlachten, Drachen und komplizierter Hofintrigen stehen hier ein bodenständiger Ritter, spontane Entscheidungen und jede Menge Dialoge im Vordergrund. Das Magazin GameStar beschreibt den Stil als deutlich leichter und humorvoller und schwärmt in seiner spoilerfreien Kritik davon, wie sehr die neue Serie sie zum Lachen gebracht habe. Duncan und Egg, deren enge Bindung im Verlauf ihrer Abenteuer immer wichtiger wird, bilden das Herz der Geschichte und geben Fans einen seltenen Blick auf das einfache Leben in Westeros jenseits von Thronkämpfen und Drachenfeuer.

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Imago Peter Claffey auf dem roten Teppich zur Premiere von "A Knight of the Seven Kingdoms" in Rom, 15. Januar 2026

