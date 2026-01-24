"A Knight of the Seven Kingdoms" begeistert Fans bei Auftakt

Mit "A Knight of the Seven Kingdoms" ist am 18. Januar 2026 bei HBO Max ein neues Kapitel im Game of Thrones-Universum gestartet. Die Serie entführt die Zuschauer etwa 100 Jahre vor die Ereignisse von "Game of Thrones". Im Zentrum stehen Ser Duncan, genannt der Lange, gespielt von Peter Claffey (29), und sein junger Knappe Egg, verkörpert von Dexter Sol Ansell (11). Gemeinsam ziehen sie durch die Sieben Königslande und erleben turbulente Abenteuer, die sich deutlich von den politisch aufgeladenen Intrigen des Originals unterscheiden. Trotz spürbarer Abweichungen von den Kurzgeschichten von George R. R. Martin (77) feiern Zuschauer laut kino.de den Auftakt und sprechen von einer frischen, aber treuen Rückkehr nach Westeros.

Die Auftaktfolge "Der Heckenritter" kommt auf der Plattform IMDb aktuell auf starke 8,4 von zehn Sternen und wird in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Viele loben die Mischung aus vertrauter Härte und neuem, leichterem Tonfall. Ein User fasst zusammen: "Die Gewalt ist noch da, aber es ist nicht das typische 'Game of Thrones' – keine riesigen Armeen oder Drachenfeuer. Trotzdem ist es unterhaltsam und überraschend charmant." Andere heben die Dynamik der Handlung hervor und schwärmen von der Stimmung: "Diese Episode ist von Anfang an einfach großartig. Sobald man eintaucht, zieht sie einen direkt nach Westeros und vermittelt ein starkes Gefühl für die Menschen und ihre Beziehungen zueinander", schreibt ein weiterer Nutzer.

Mit "A Knight of the Seven Kingdoms" werfen die Macher einen Blick auf die Vorfahren wichtiger Häuser wie Baratheon, Lannister und Targaryen. Diese Rückkehr in die Welt von Westeros weckt bei den Fans nicht nur nostalgische Gefühle, sondern auch große Erwartungen an die kommenden Episoden. Besonders spannend wird es, wenn bekannte Namen aus dem "Game of Thrones"-Kosmos wie Maester Aemon erwähnt werden. Die Mischung aus frischen Figuren und einer vertrauten Welt könnte dafür sorgen, dass sich auch dieses Spin-off zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Die starken Reaktionen heizen die Vorfreude auf Folge zwei an, die ab dem 26. Februar bei HBO Max zu sehen sein wird.

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Getty Images George R. R. Martin, Autor

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

