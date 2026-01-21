Mia Julia warnt junge Frauen vor Gefahren der Erotikbranche

Mia Julia (39) hat eine eindringliche Botschaft an junge Frauen gerichtet, die mit erotischen Inhalten im Netz Geld verdienen wollen. In einem neuen Instagram-Video aus Berlin erklärt die Sängerin und frühere Erotikdarstellerin, warum scheinbar schnelle Einnahmen auf Plattformen wie OnlyFans trügen können. "Überlegt euch gut, was ihr da tut", sagt Mia Julia und warnt vor unbedachten Nackt-Uploads. Sie betont, dass einmal veröffentlichte Bilder und Videos im Internet dauerhaft zirkulieren können. Ihr Appell richtet sich ausdrücklich an Einsteigerinnen, die von der vermeintlichen Einfachheit der Plattformen angezogen werden und die Konsequenzen unterschätzen.

Die Musikerin macht deutlich, dass sie Sexualität als persönliche Entscheidung sieht, nicht als Trend oder Mittel zum Zweck. Plattformen wie OnlyFans lehnt sie nicht ab, im Gegenteil: Für professionelle Darstellerinnen könne der direkte Weg zur Community mehr Selbstbestimmung bedeuten. Problematisch sei jedoch die Hürde, die kaum noch eine ist. "Diese Plattformen machen es extrem einfach, ohne dass man sich mit den Konsequenzen auseinandersetzt", warnt sie auf Instagram. Wer intime Inhalte teilt, brauche ein klares Warum, sagt Mia Julia. Denn Motivation und Lebensumstände könnten sich ändern, die Spuren im Netz aber blieben. "Viele merken erst später, was das wirklich bedeutet", erklärt sie. Ihr Fazit fällt persönlich aus: Am Ende zähle, dass man mit sich selbst im Reinen sei und hinter jeder Entscheidung stehen könne.

Mia Julia blickt dabei auf jahrelange Erfahrung in der Erotikszene zurück und hat ihren offenen Umgang mit Sexualität immer als bewusste Lebensentscheidung beschrieben. In der Vergangenheit wurde sie für ihren Weg gefeiert und innerhalb der Szene an die Spitze gewählt. Die Sängerin präsentiert sich ihren Fans häufig direkt und unverstellt, teilt Einblicke in ihren Alltag und spricht offen über Beziehungen, Körpergefühl und Grenzen. Ihr jüngstes Statement reiht sich in diese persönliche Transparenz ein: weniger Pose, mehr Haltung. Wer ihr folgt, kennt den Mix aus Feierlaune und Bodenständigkeit – und weiß, dass hinter der Bühnenfigur eine Frau steht, die ihre Community ermutigt, Selbstliebe nicht mit Leichtsinn zu verwechseln.

Mia Julia im April 2015 auf Mallorca

Instagram / mia_julia Mia Julia, Sängerin

ActionPress / Zengel, Dirk Mia Julia 2019 in Mainz

