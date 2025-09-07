Diesmal bei "Big Brother Knossi Edition": Wer ist mit dabei?

Knossi (39) hat auf Instagram erste Details zur kommenden Staffel seiner Version von "Big Brother" enthüllt. Die neue Staffel wird im Oktober im MMC Coloneum Studiokomplex in Köln-Ossendorf stattfinden, welcher derzeit als großer Big Brother Komplex umgebaut wird. Knossi kündigte bereits einige Teilnehmer an, darunter bekannte Namen der Social-Media-Szene und des Reality-TV. Dazu gehören Montana Black, Zabex und der Entertainer Schradin. Knossi selbst wird ebenfalls an der Show teilnehmen. Eine Überraschung bietet die Teilnahme des TV-Kultstars Peter Ludolf (70).

Neben diesen Bekanntgaben kündigte Knossi auch eine bekannte Sängerin für die neue Staffel an: "Und mit dabei ist die Legende aus Mallorca - Mia Julia!" Neben den neuen Gesichtern wird es zudem leicht abgeänderte Regeln im Container geben. Knossi betonte, dass dieses Mal auf Handys verzichtet und die komplette Isolation von der Außenwelt sichergestellt wird. Die Kandidaten müssen also über drei Tage hinweg ohne Kontakt zur Außenwelt auskommen. Diese strengen Regeln sollen den Reiz der kommenden Staffel ausmachen.

Knossi hatte bereits in der Vergangenheit verlautbart, dass er für die neue Staffel polarisierende Kandidaten sucht. Auf Instagram bat er um Vorschläge, um die ideale Mischung an Teilnehmern zu finden. Die Show wird traditionell nach dem Finale von "Promi Big Brother" ausgestrahlt, auch wenn ein offizielles Startdatum noch nicht feststeht. Die Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Überraschungen und Herausforderungen Knossi für die Teilnehmer bereithält. Die letzten Staffeln waren ein voller Erfolg und die Vorfreude auf die kommenden Episoden ist groß.

Imago Knossi im Juli 2025

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

Imago Knossi, Juni 2025