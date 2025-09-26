"Komplett überrannt": Sängerin Mia Julia sagt ihre Tour ab

Sängerin Mia Julia (38) hat ihre für dieses Jahr geplante "Queen of Party"-Tour überraschend abgesagt und die Termine auf das Jahr 2026 verschoben. In einem emotionalen Instagram-Video erklärte sie, dass die Entscheidung ihr sehr schwer gefallen sei, aber das Jahr habe sie "komplett überrannt". Die Tournee, die ursprünglich im November starten sollte, wird erst im nächsten Jahr gespielt. Einzig das Konzert in Saarbrücken entfällt komplett, da dort kein Ausweichtermin gefunden werden konnte. Bereits erworbene Tickets können entweder behalten oder zurückgegeben werden.

Grund für die Verschiebung ist laut Mia ihr Wunsch, sowohl das neue Album als auch die Tour auf ein vollkommen neues Level zu bringen. "Ich möchte das beste Album und die beste Tour bieten – dafür brauche ich Zeit", erklärte die Sängerin in ihrem Post. Aber sie gestand: "Ich dachte, ich schaffe alles, aber das war wohl zu optimistisch." Sie plane, den kommenden Winter zu nutzen, um intensiv am Album zu arbeiten. Ziel sei es, ein Werk zu erschaffen, das ihren Titel "Queen of Party" würdig repräsentiert.

Trotz der kurzfristigen Absage zeigte sich die energiegeladene Entertainerin dankbar für ihre verständnisvollen Fans, die sie mit ihrer positiven Resonanz aufmuntern. "Ich bin positiv geschockt, wie viel Support ich von euch bekomme", betonte sie auf Instagram. Erst im August hatte Mia angekündigt, dass sie in diesem Jahr das erste Mal auf große Arenatour gehen wolle. Ihre Fans müssen sich nach Mias erneutem Statement dazu also noch etwas länger gedulden.

Imago Mia Julia, Juni 2025

IMAGO / KreativMedia Press Mia Julia, November 2023

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia im April 2022