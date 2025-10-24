"Big Brother – Knossi Edition": Das wurde Mia Julia verboten

Heute fiel der Startschuss für "Big Brother – Knossi Edition 2025" - ein Format, bei dem Knossi (39) seinen jahrelangen Traum verwirklicht. Gemeinsam mit Freunden und Kollegen aus Musik, Streaming und Fernsehen zieht er für drei Tage in den berühmten Container – ohne Handy, ohne Privatsphäre und mit 24/7-Livekameras. Ein prominentes Highlight: Mia Julia (38) Brückner, die als Party-Sängerin bekannt ist, sorgt bereits für Lacher. Beim Einzug wurde ihr jedoch eine besondere Regel auferlegt: ein striktes Nacktduschverbot! Grund dafür sind strenge Vorschriften von Twitch und Joyn, über die das Format ausgestrahlt wird. Die Sängerin meistert diese Einschränkung aber mit einem Augenzwinkern – und einem Bikini.

Mia Julia, die gleich nach ihrem Einzug lachend erklärte, dass sie den "Big Brother"-Container seit elf Jahren nicht mehr von innen gesehen habe, nimmt das Verbot mit Humor. Gemeinsam mit der früheren "Promi Big Brother"-Gewinnerin Leyla Heiter (29), die ebenfalls eingezogen ist, teilt sie jedoch eine andere Sorge: die Angst vor Spinnen. Beide Promis wittern womöglich bereits unliebsame Begegnungen in ihrem neuen temporären Zuhause. Zu den weiteren Bewohnern zählen unter anderem Streamer Zarbex (27), Marc Eggers (39) und Max Schradin (47). Spontan rückte auch Rohat ins Teilnehmerfeld auf, nachdem "MontanaBlack" kurzfristig abgesagt hatte. Besucher wie Katy Karrenbauer (62) oder Tom Gerhardt (67) wurden für das dreitägige Spektakel ebenfalls angekündigt.

Für Knossi, der das "Big Brother"-Haus schon lange zu mieten plante, ist dieses Projekt ein weiterer Meilenstein seiner Karriere. Mit seinem Enthusiasmus und einem Team aus prominenten Gästen hat er eine Show auf die Beine gestellt, die viel Aufmerksamkeit verspricht. Der Moderator, der sich regelmäßig mit spektakulären Ideen ins Rampenlicht bringt, war bereits in der Vergangenheit bekannt für seine kreativen Formate. Über die Jahre hat er sich so einen Namen gemacht, der weit über Streaming-Plattformen hinausreicht. Mia Julia, die einst als Erotikmodel startete, ist mittlerweile eine der prägendsten Stimmen des Party-Schlagers und hat mit ihrem Charme und ihrer authentischen Art auch eine treue Fangemeinde erobert.

https://www.instagram.com/p/DId6eMgNmxR/?img_index=1 Schlagerstar Mia Julia im April 2025

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025

Instagram / mia_julia Mia Julia, Schlagersängerin

