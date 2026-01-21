Update: Hat sich Sandra Sicora vom Botox-Unfall erholt?

Sandra Sicora (33) hat neue Details zu ihrem schmerzhaften Botox-Unfall verraten, der ihr im vergangenen Monat zu schaffen gemacht hatte. Bei der Behandlung, die eigentlich nur gegen Kieferprobleme helfen sollte, wurde fälschlicherweise ihr Lachmuskel getroffen, was dazu führte, dass sie vorübergehend nicht richtig lächeln konnte. "Die Mundwinkel hingen ja richtig runter, das war wirklich schlimm", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Auch wenn die Situation inzwischen etwas besser geworden sei, ist ihr Gesicht noch nicht vollständig zurück zur Normalität: "Nein, es ist noch nicht ganz zurück, leider. Also gut, dass wir das jetzt hier ohne Kamera machen."

Sandra schilderte zudem, wie es zu dem Vorfall gekommen war. Sie zeigte sich in dem Gespräch selbstkritisch und erläuterte, dass ihre Spritze zu hoch gesetzt wurde, was ungeahnte Folgen hatte. "Hier unten ist der Kiefer und hier war die Spritze. Also hä? Ja, mache ich jetzt nicht nochmal", so die Influencerin über die Fehlbehandlung. Sie ist sich bewusst, dass Risiken bei solchen Eingriffen existieren, wünscht sich aber, künftig auf weniger invasive Alternativen zurückzugreifen. Trotz der unangenehmen Erfahrung gibt sich die TV-Persönlichkeit optimistisch, dass die Nerven und Muskeln in ihrem Gesicht sich mit der Zeit wieder vollständig regenerieren.

Sandra, bekannt für ihre Teilnahme an Reality-Formaten, hatte sich Ende des letzten Jahres bereits auf Social Media zu dem Vorfall geäußert. Damals sprach sie offen darüber, dass sie sich besonders in Interviews oder auf Fotos gezwungen gefühlt hatte, kreativ mit der Situation umzugehen. Statt Lächeln gab es beispielsweise immer wieder den Kussmund. Diese Offenheit kommt bei ihren Fans gut an, die ihren bisherigen Umgang mit der Situation lobten. Abseits der Kameras genießt Sandra übrigens gerne Zeit mit ihrer Familie, insbesondere mit ihrem Bruder, und ist mittlerweile wieder häufiger mit fröhlichen Momenten auf ihren sozialen Plattformen zu sehen.

Imago Sandra Sicora, 2025.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Imago Sandra Sicora, 2023.